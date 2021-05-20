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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1106 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:24
2021-05-20T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1106 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 2877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 035 739. В Москве выявлено 3312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1106 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице также скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19

12:24 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1106 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице выздоровели еще 2877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 035 739. В Москве выявлено 3312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1106 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице также скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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