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В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1106 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1106 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:24
2021-05-20T12:24
2021-05-20T12:24
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1106 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 2877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 035 739. В Москве выявлено 3312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1106 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице также скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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