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В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021
В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:14
2021-05-20T12:14
2021-05-20T12:14
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 312, 2. Санкт-Петербург - 791, 3. Московская область - 727", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 2.
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