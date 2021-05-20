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В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021

В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:14

2021-05-20T12:14

2021-05-20T12:14

распространение коронавируса

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московская область (подмосковье)

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общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 312, 2. Санкт-Петербург - 791, 3. Московская область - 727", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 2.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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