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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733102339.html
В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.05.2021
В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:14
2021-05-20T12:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 312, 2. Санкт-Петербург - 791, 3. Московская область - 727", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 3312 новых случаев заражения коронавирусом

12:14 20.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 312, Санкт-Петербурге - 791, Подмосковье - 727, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 312, 2. Санкт-Петербург - 791, 3. Московская область - 727", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 4, Чукотском автономном округе - 2, Еврейской автономной области - 2.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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