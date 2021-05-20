https://ria.ru/20210520/khamas-1733063517.html
Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа
Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 20.05.2021
Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила о "нейтрализации" сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за 5 дней авиаударов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T07:22
2021-05-20T07:22
2021-05-20T07:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732800130_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_f873e5de5077859ae9b289926d30fb81.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о "нейтрализации" сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за 5 дней авиаударов.Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать, а также перемещать боеприпасы и оружие.Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. "Всего за пять дней мы ее (тоннельную сеть – ред.) нейтрализовали", - указали в армии.Ранее израильские ВВС нанесли третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава. Недавно сообщалось о нанесении ударов по тоннелю на юге сектора Газа, в котором находились серверы и военное оборудование ХАМАС, кроме того, был разрушен тоннель, располагавшийся под пляжем отеля в северной части сектора. Также армия Израиля заявила об ударах по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Согласно данным, в тоннеле находилось военное оборудование.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильских военных, с начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпущены около 4 тысяч ракет, около 90% которых перехватила ПРО, а порядка 600 упали на территории палестинского Анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.
https://ria.ru/20210519/khamas-1733050918.html
https://ria.ru/20210519/izrail-1733027441.html
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732800130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4487ae3f3d4118b1d958fee38ac49aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Армия обороны Израиля
заявила о "нейтрализации" сети тоннелей движения ХАМАС
в секторе Газа за 5 дней авиаударов.
Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать, а также перемещать боеприпасы и оружие.
Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. "Всего за пять дней мы ее (тоннельную сеть – ред.) нейтрализовали", - указали в армии.
Ранее израильские ВВС нанесли третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава. Недавно сообщалось о нанесении ударов по тоннелю на юге сектора Газа, в котором находились серверы и военное оборудование ХАМАС, кроме того, был разрушен тоннель, располагавшийся под пляжем отеля в северной части сектора. Также армия Израиля заявила об ударах по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Согласно данным, в тоннеле находилось военное оборудование.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильских военных, с начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпущены около 4 тысяч ракет, около 90% которых перехватила ПРО, а порядка 600 упали на территории палестинского Анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.