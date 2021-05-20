https://ria.ru/20210520/khamas-1733063517.html

Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 20.05.2021

Израиль заявил о "нейтрализации" сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила о "нейтрализации" сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за 5 дней авиаударов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T07:22

2021-05-20T07:22

2021-05-20T07:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о "нейтрализации" сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за 5 дней авиаударов.Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать, а также перемещать боеприпасы и оружие.Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. "Всего за пять дней мы ее (тоннельную сеть – ред.) нейтрализовали", - указали в армии.Ранее израильские ВВС нанесли третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава. Недавно сообщалось о нанесении ударов по тоннелю на юге сектора Газа, в котором находились серверы и военное оборудование ХАМАС, кроме того, был разрушен тоннель, располагавшийся под пляжем отеля в северной части сектора. Также армия Израиля заявила об ударах по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Согласно данным, в тоннеле находилось военное оборудование.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильских военных, с начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпущены около 4 тысяч ракет, около 90% которых перехватила ПРО, а порядка 600 упали на территории палестинского Анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.

https://ria.ru/20210519/khamas-1733050918.html

https://ria.ru/20210519/izrail-1733027441.html

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире