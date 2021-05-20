https://ria.ru/20210520/keshbek-1733146069.html
Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки
Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки - РИА Новости, 20.05.2021
Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:16
2021-05-20T15:16
2021-05-20T15:16
россия
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155282/35/1552823525_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83a6822ed15aabf812c9681538f8188b.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности регионов к старту программы детского туристического кешбэка, сообщает пресс-служба вице-премьера.Чернышенко вылетит на Камчатку 22 мая, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина он обсудит развитие туристического потенциала региона и увеличения турпотока в Долину гейзеров."Кроме того, по поручению премьера мы проведем совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ по оценке финальной готовности регионов к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей. Напомню, она запускается с 25 мая текущего года", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.Выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и, по подсчетам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.
https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html
https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155282/35/1552823525_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e350fe34e25e4c1c16241a7e5441d988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, михаил мишустин