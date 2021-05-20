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Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки
Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки - РИА Новости, 20.05.2021
Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:16
2021-05-20T15:16
россия
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности регионов к старту программы детского туристического кешбэка, сообщает пресс-служба вице-премьера.Чернышенко вылетит на Камчатку 22 мая, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина он обсудит развитие туристического потенциала региона и увеличения турпотока в Долину гейзеров."Кроме того, по поручению премьера мы проведем совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ по оценке финальной готовности регионов к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей. Напомню, она запускается с 25 мая текущего года", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.Выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и, по подсчетам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.
https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, михаил мишустин

Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки

15:16 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности регионов к старту программы детского туристического кешбэка, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Чернышенко вылетит на Камчатку 22 мая, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина он обсудит развитие туристического потенциала региона и увеличения турпотока в Долину гейзеров.
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"Кроме того, по поручению премьера мы проведем совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ по оценке финальной готовности регионов к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей. Напомню, она запускается с 25 мая текущего года", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.
Выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и, по подсчетам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.
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