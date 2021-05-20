https://ria.ru/20210520/keshbek-1733146069.html

Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки

Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки - РИА Новости, 20.05.2021

Чернышенко оценит готовность регионов к старту кешбэка на детские путевки

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:16

2021-05-20T15:16

2021-05-20T15:16

россия

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках поездки на Камчатку проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ о готовности регионов к старту программы детского туристического кешбэка, сообщает пресс-служба вице-премьера.Чернышенко вылетит на Камчатку 22 мая, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина он обсудит развитие туристического потенциала региона и увеличения турпотока в Долину гейзеров."Кроме того, по поручению премьера мы проведем совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главами субъектов РФ по оценке финальной готовности регионов к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей. Напомню, она запускается с 25 мая текущего года", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.Выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и, по подсчетам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.

https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html

https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html

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