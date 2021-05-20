https://ria.ru/20210520/kadyrov-1733062177.html

Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова

Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова - РИА Новости, 20.05.2021

Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова

Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T06:42

2021-05-20T06:42

2021-05-20T11:09

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание.Ранее во время прямого эфира Кадырова в инстаграме один из пользователей написал ему: "Ты шайтан". Глава республики зачитал комментарий вслух, отметив, что он уничтожил много "шайтанов". Как сообщил телеканал "Грозный", автором оказался 15-летний выходец из Дагестана, проживающий с семьей в подмосковном Чехове.Он пообещал всерьез заняться воспитанием сына, отметив, что ему стыдно за его поведение. На видео в кадре рядом с мужчиной — подросток, который молча слушает этот монолог.Телеканал также показал видеозапись, на которой родственники подростка, среди которых они называют дедушку молодого человека, также приносят извинения, отмечая, что "мальчик осознал вину".

https://rsport.ria.ru/20210518/kadyrov-1732762814.html

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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество