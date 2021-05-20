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Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова
Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова - РИА Новости, 20.05.2021
Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова
Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T06:42
2021-05-20T11:09
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание.Ранее во время прямого эфира Кадырова в инстаграме один из пользователей написал ему: "Ты шайтан". Глава республики зачитал комментарий вслух, отметив, что он уничтожил много "шайтанов". Как сообщил телеканал "Грозный", автором оказался 15-летний выходец из Дагестана, проживающий с семьей в подмосковном Чехове.Он пообещал всерьез заняться воспитанием сына, отметив, что ему стыдно за его поведение. На видео в кадре рядом с мужчиной — подросток, который молча слушает этот монолог.Телеканал также показал видеозапись, на которой родственники подростка, среди которых они называют дедушку молодого человека, также приносят извинения, отмечая, что "мальчик осознал вину".
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились за его слова

06:42 20.05.2021 (обновлено: 11:09 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание.
Ранее во время прямого эфира Кадырова в инстаграме один из пользователей написал ему: "Ты шайтан". Глава республики зачитал комментарий вслух, отметив, что он уничтожил много "шайтанов". Как сообщил телеканал "Грозный", автором оказался 15-летний выходец из Дагестана, проживающий с семьей в подмосковном Чехове.

"Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына <...> Мой сын Волкаев Ахмед 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание", — говорит мужчина в видеообращении, показанном в телесюжете.

Он пообещал всерьез заняться воспитанием сына, отметив, что ему стыдно за его поведение. На видео в кадре рядом с мужчиной — подросток, который молча слушает этот монолог.
Телеканал также показал видеозапись, на которой родственники подростка, среди которых они называют дедушку молодого человека, также приносят извинения, отмечая, что "мальчик осознал вину".
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
 
 
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