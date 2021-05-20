Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной."Кабинет <...> единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности (о предложении Египта. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой.Как сказано в документе, решение вступит в силу позднее. По данным 13 канала израильского телевидения, Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая.Член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа отметил, что все палестинские группировки через Каир получили израильское сообщение о перемирии. В ХАМАС заверили, что будут его соблюдать при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива. При этом в исламистской организации считают, что своим решением Израиль признал поражение.Как сказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, он был бы рад прекращению огня с израильской стороны, но этого недостаточно."Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает два миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, — Иерусалим", — подчеркнул министр.Обострение палестино-израильского конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной.
"Кабинет <...> единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности (о предложении Египта. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой.
Как сказано в документе, решение вступит в силу позднее. По данным 13 канала израильского телевидения, Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая.
Член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа отметил, что все палестинские группировки через Каир получили израильское сообщение о перемирии. В ХАМАС заверили, что будут его соблюдать при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива. При этом в исламистской организации считают, что своим решением Израиль признал поражение.
Как сказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, он был бы рад прекращению огня с израильской стороны, но этого недостаточно.
"Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает два миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, — Иерусалим", — подчеркнул министр.
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.