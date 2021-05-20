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Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня
Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:13
2021-05-20T23:40
обострение палестино-израильского конфликта
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной."Кабинет &lt;...&gt; единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности (о предложении Египта. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой.Как сказано в документе, решение вступит в силу позднее. По данным 13 канала израильского телевидения, Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая.Член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа отметил, что все палестинские группировки через Каир получили израильское сообщение о перемирии. В ХАМАС заверили, что будут его соблюдать при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива. При этом в исламистской организации считают, что своим решением Израиль признал поражение.Как сказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, он был бы рад прекращению огня с израильской стороны, но этого недостаточно."Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает два миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, — Иерусалим", — подчеркнул министр.Обострение палестино-израильского конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
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обострение палестино-израильского конфликта, палестина, израиль, в мире

Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня

22:13 20.05.2021 (обновлено: 23:40 20.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemИзраильский авиаудар по зданию в Газе
Израильский авиаудар по зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной.
"Кабинет <...> единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности (о предложении Египта. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой.
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Как сказано в документе, решение вступит в силу позднее. По данным 13 канала израильского телевидения, Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая.
Член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа отметил, что все палестинские группировки через Каир получили израильское сообщение о перемирии. В ХАМАС заверили, что будут его соблюдать при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива. При этом в исламистской организации считают, что своим решением Израиль признал поражение.
Как сказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, он был бы рад прекращению огня с израильской стороны, но этого недостаточно.
"Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает два миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, — Иерусалим", — подчеркнул министр.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
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Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Обострение палестино-израильского конфликтаПалестинаИзраильВ мире
 
 
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