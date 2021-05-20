https://ria.ru/20210520/izrail-1733213315.html

Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня

Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня - РИА Новости, 20.05.2021

Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:13

2021-05-20T22:13

2021-05-20T23:40

обострение палестино-израильского конфликта

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732838213_0:303:2300:1596_1920x0_80_0_0_3a3e671a51b85b4c238d4d08beab6f79.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной."Кабинет <...> единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника Генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности (о предложении Египта. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой.Как сказано в документе, решение вступит в силу позднее. По данным 13 канала израильского телевидения, Тель-Авив намерен остановить обстрелы в два часа ночи 21 мая.Член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа отметил, что все палестинские группировки через Каир получили израильское сообщение о перемирии. В ХАМАС заверили, что будут его соблюдать при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива. При этом в исламистской организации считают, что своим решением Израиль признал поражение.Как сказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, он был бы рад прекращению огня с израильской стороны, но этого недостаточно."Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает два миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, — Иерусалим", — подчеркнул министр.Обострение палестино-израильского конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.

https://ria.ru/20210520/bayden-1733199312.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта, палестина, израиль, в мире