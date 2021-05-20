https://ria.ru/20210520/izrail-1733206475.html

В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ

В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2021

В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ

Кабинет министров Израиля в узком составе собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа, сообщила пресс-служба министра обороны страны. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:47

2021-05-20T20:47

2021-05-20T20:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

бени ганц

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732694786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d58b8a7d471634d2809cdd499392be7a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Кабинет министров Израиля в узком составе собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа, сообщила пресс-служба министра обороны страны.Израильские СМИ сообщают, что министры и главы силовых ведомств рассмотрят вопрос об одностороннем прекращении огня."Сегодня вечером проходит заседание кабинета министров по вопросам безопасности с участием министра обороны Бени Ганца и начальника генштаба армии Авива Кохави", - сообщили в минобороны.СМИ сообщают, что в заседании принимают участие также премьер-министр Биньямин Нетаньяху и главы еще нескольких министерств и силовых ведомств."На заседании узкого кабинета по вопросам безопасности рассматривается вопрос об одностороннем прекращении огня с завтрашнего дня", - сообщила телерадиокорпорация КАН.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733198254.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, биньямин нетаньяху, израиль, в мире