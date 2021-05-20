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В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ
В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2021
В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ
Кабинет министров Израиля в узком составе собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа, сообщила пресс-служба министра обороны страны. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:47
2021-05-20T20:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
бени ганц
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Кабинет министров Израиля в узком составе собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа, сообщила пресс-служба министра обороны страны.Израильские СМИ сообщают, что министры и главы силовых ведомств рассмотрят вопрос об одностороннем прекращении огня."Сегодня вечером проходит заседание кабинета министров по вопросам безопасности с участием министра обороны Бени Ганца и начальника генштаба армии Авива Кохави", - сообщили в минобороны.СМИ сообщают, что в заседании принимают участие также премьер-министр Биньямин Нетаньяху и главы еще нескольких министерств и силовых ведомств."На заседании узкого кабинета по вопросам безопасности рассматривается вопрос об одностороннем прекращении огня с завтрашнего дня", - сообщила телерадиокорпорация КАН.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле обсуждают вопрос одностороннего прекращения огня, пишут СМИ

20:47 20.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib SalemПоследствия израильского авиаудара в Газе
Последствия израильского авиаудара в Газе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Кабинет министров Израиля в узком составе собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа, сообщила пресс-служба министра обороны страны.
Израильские СМИ сообщают, что министры и главы силовых ведомств рассмотрят вопрос об одностороннем прекращении огня.
"Сегодня вечером проходит заседание кабинета министров по вопросам безопасности с участием министра обороны Бени Ганца и начальника генштаба армии Авива Кохави", - сообщили в минобороны.
СМИ сообщают, что в заседании принимают участие также премьер-министр Биньямин Нетаньяху и главы еще нескольких министерств и силовых ведомств.
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"На заседании узкого кабинета по вопросам безопасности рассматривается вопрос об одностороннем прекращении огня с завтрашнего дня", - сообщила телерадиокорпорация КАН.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБени ГанцБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
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