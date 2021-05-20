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В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"
"Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:39
2021-05-20T15:52
елена бурмистрова
северный поток — 2
газпром
газпром экспорт
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."Продолжается строительство "Северного потока — 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года. ... Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", - сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.
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елена бурмистрова, северный поток — 2, газпром, газпром экспорт, экономика

В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"

14:39 20.05.2021 (обновлено: 15:52 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Продолжается строительство "Северного потока — 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года. ... Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", - сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
14:20
Зеленский опасается, что США могут снять санкции с "Северного потока — 2"
 
Елена БурмистроваСеверный поток — 2ГазпромГазпром ЭкспортЭкономика
 
 
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