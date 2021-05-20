https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733137387.html

В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"

В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"

"Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:39

2021-05-20T14:39

2021-05-20T15:52

елена бурмистрова

северный поток — 2

газпром

газпром экспорт

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."Продолжается строительство "Северного потока — 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года. ... Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", - сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733132883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бурмистрова, северный поток — 2, газпром, газпром экспорт, экономика