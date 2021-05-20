https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733137387.html
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
В "Газпроме" объяснили, от чего зависит завершение "Северного потока — 2"
"Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:39
2021-05-20T14:39
2021-05-20T15:52
елена бурмистрова
северный поток — 2
газпром
газпром экспорт
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603764334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76fed1808c2f91e204c2d0491a3aecd7.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток — 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова."Продолжается строительство "Северного потока — 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года. ... Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", - сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733132883.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603764334_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_952cc681738bb031f59c4c3de15507c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена бурмистрова, северный поток — 2, газпром, газпром экспорт, экономика