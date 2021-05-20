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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/evrovidenie-1733204795.html
Детское Евровидение пройдет в Париже
Детское Евровидение пройдет в Париже - РИА Новости, 20.05.2021
Детское Евровидение пройдет в Париже
"Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:32
2021-05-20T20:32
культура
детское "евровидение"
европейский вещательный союз
франция
париж
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. "Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса.Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена", будет транслировать официальный телеканал страны France, отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте вещательного союза в Twitter.
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франция
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детское "евровидение", европейский вещательный союз , франция, париж

Детское Евровидение пройдет в Париже

20:32 20.05.2021
 
© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. "Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса.
Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена", будет транслировать официальный телеканал страны France, отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте вещательного союза в Twitter.
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КультураДетское "Евровидение"Европейский вещательный союзФранцияПариж
 
 
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