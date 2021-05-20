https://ria.ru/20210520/evrovidenie-1733204795.html

Детское Евровидение пройдет в Париже

Детское Евровидение пройдет в Париже - РИА Новости, 20.05.2021

Детское Евровидение пройдет в Париже

"Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:32

2021-05-20T20:32

2021-05-20T20:32

культура

детское "евровидение"

европейский вещательный союз

франция

париж

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. "Детское Евровидение" пройдет в Париже в декабре, сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза, организаторов музыкального конкурса.Конкурс, который пройдет 19 декабря на площадке филармонии "Музыкальная Сена", будет транслировать официальный телеканал страны France, отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте вещательного союза в Twitter.

https://ria.ru/20201129/evrovidenie-1586879608.html

франция

париж

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детское "евровидение", европейский вещательный союз , франция, париж