https://ria.ru/20210520/energetika-1733113339.html

Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики

Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики - РИА Новости, 20.05.2021

Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики

Три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам обсудят на Петербургском международном экономическом форуме сценарии... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:56

2021-05-20T12:56

2021-05-20T12:56

россия

россети

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей брилев

джон аллен

александр новак

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам обсудят на Петербургском международном экономическом форуме сценарии развития мировой энергетики.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума.Сессия "Будущее энергетики. Энергопереход" заявлена в программе форума 1 июня, в списке участников - лауреат Нобелевской премии мира, профессор итальянского Университета Тушия Риккардо Валентини и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Также на сессии в онлайн-формате заявлен лауреат Нобелевской премии мира Родни Джон Аллам.В сессии также примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Россетей" Андрей Рюмин и генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон.Модерирует сессию телеведущий Сергей Брилев.МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210520/energetika-1733095812.html

https://ria.ru/20210421/energetika-1729247324.html

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санкт-петербург

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россия, россети, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей брилев, джон аллен, александр новак, санкт-петербург, экономика