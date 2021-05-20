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Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики
Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики - РИА Новости, 20.05.2021
Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики
Три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам обсудят на Петербургском международном экономическом форуме сценарии... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:56
2021-05-20T12:56
россия
россети
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей брилев
джон аллен
александр новак
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам обсудят на Петербургском международном экономическом форуме сценарии развития мировой энергетики.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума.Сессия "Будущее энергетики. Энергопереход" заявлена в программе форума 1 июня, в списке участников - лауреат Нобелевской премии мира, профессор итальянского Университета Тушия Риккардо Валентини и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Также на сессии в онлайн-формате заявлен лауреат Нобелевской премии мира Родни Джон Аллам.В сессии также примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Россетей" Андрей Рюмин и генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон.Модерирует сессию телеведущий Сергей Брилев.МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://ria.ru/20210520/energetika-1733095812.html
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россия, россети, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей брилев, джон аллен, александр новак, санкт-петербург, экономика

Три нобелевских лауреата обсудят на ПМЭФ сценарии развития энергетики

12:56 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам обсудят на Петербургском международном экономическом форуме сценарии развития мировой энергетики.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Деловая программа опубликована на сайте форума.
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Сессия "Будущее энергетики. Энергопереход" заявлена в программе форума 1 июня, в списке участников - лауреат Нобелевской премии мира, профессор итальянского Университета Тушия Риккардо Валентини и лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Также на сессии в онлайн-формате заявлен лауреат Нобелевской премии мира Родни Джон Аллам.
В сессии также примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Россетей" Андрей Рюмин и генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон.
Модерирует сессию телеведущий Сергей Брилев.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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РоссияРоссетиПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей БрилевДжон АлленАлександр НовакСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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