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Зеленский заявил, что не хочет "заморозки" конфликта в Донбассе
Зеленский заявил, что не хочет "заморозки" конфликта в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский заявил, что не хочет "заморозки" конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заморозить конфликт в Донбассе было бы проще, и в этом не будет предательства, поскольку шансы Киева... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:55
2021-05-20T15:55
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
в мире
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заморозить конфликт в Донбассе было бы проще, и в этом не будет предательства, поскольку шансы Киева предотвратить этот процесс - всего 1%."Действительно, 99% зависит от РФ, я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но это так и есть. И этот вопрос о заморозке конфликта, это тот 1%, о котором я говорю откровенно: за который зацепился я. И я им живу, иду вперед… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт, потому что проще заморозить, и в этом не будет предательства", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины, отвечая на вопрос, "предательство или победа для Украины" - замораживание ситуации на востоке.Ранее Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210511/donbass-1731740017.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, в мире

Зеленский заявил, что не хочет "заморозки" конфликта в Донбассе

15:55 20.05.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заморозить конфликт в Донбассе было бы проще, и в этом не будет предательства, поскольку шансы Киева предотвратить этот процесс - всего 1%.
"Действительно, 99% зависит от РФ, я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот, но это так и есть. И этот вопрос о заморозке конфликта, это тот 1%, о котором я говорю откровенно: за который зацепился я. И я им живу, иду вперед… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт, потому что проще заморозить, и в этом не будет предательства", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины, отвечая на вопрос, "предательство или победа для Украины" - замораживание ситуации на востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:20
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:51
Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с шахматной партией
 
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