В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России
18:10 20.05.2021 (обновлено: 19:10 20.05.2021)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета Berlingske.
Ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской модели" обороны, при которой на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию.
"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", — цитирует газета заявление Барбина.
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Дипломат отметил, что Москву обвиняют в милитаризации Арктики за то, что она развивает там старые базы и строит новые.
"Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", — подчеркнул он.
Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным".
"В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне — чемпионы мира", — подчеркнул он.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, входящей в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Копенгагене выразили надежду на то, что американский лидер "пошутил".
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