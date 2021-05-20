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В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России
В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России - РИА Новости, 20.05.2021
В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России
Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:10
2021-05-20T19:10
россия
владимир барбин
нато
дания
сша
гренландия
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета Berlingske. Ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской модели" обороны, при которой на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию. Комментируя заявление Броберга, российский посол заявил, что размещение дополнительных сил США в Гренландии будет означает отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения". Дипломат отметил, что Москву обвиняют в милитаризации Арктики за то, что она развивает там старые базы и строит новые."Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", — подчеркнул он.Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным"."В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне — чемпионы мира", — подчеркнул он.В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, входящей в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Копенгагене выразили надежду на то, что американский лидер "пошутил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200820/1576012925.html
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россия, владимир барбин, нато, дания, сша, гренландия, в мире

В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России

18:10 20.05.2021 (обновлено: 19:10 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета Berlingske.
Ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской модели" обороны, при которой на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию.
Комментируя заявление Броберга, российский посол заявил, что размещение дополнительных сил США в Гренландии будет означает отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".
"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", — цитирует газета заявление Барбина.
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"Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", — подчеркнул он.
Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным".
"В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне — чемпионы мира", — подчеркнул он.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, входящей в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Копенгагене выразили надежду на то, что американский лидер "пошутил".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияВладимир БарбинНАТОДанияСШАГренландияВ мире
 
 
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