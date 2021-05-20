https://ria.ru/20210520/daniya-1733180056.html

В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России

В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России - РИА Новости, 20.05.2021

В Дании рассказали о "резком предупреждении" от России

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:10

2021-05-20T18:10

2021-05-20T19:10

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии, пишет датская газета Berlingske. Ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской модели" обороны, при которой на стратегически важные позиции можно оперативно вызвать американскую армию. Комментируя заявление Броберга, российский посол заявил, что размещение дополнительных сил США в Гренландии будет означает отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения". Дипломат отметил, что Москву обвиняют в милитаризации Арктики за то, что она развивает там старые базы и строит новые."Однако вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ России", — подчеркнул он.Бывший контр-адмирал датских вооруженных сил Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Пеле Броберга об "исландской модели" "невежливым, бестактным и опасным"."В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне — чемпионы мира", — подчеркнул он.В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, входящей в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Копенгагене выразили надежду на то, что американский лидер "пошутил".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200820/1576012925.html

https://ria.ru/20210519/arktika-1733004428.html

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