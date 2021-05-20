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Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт"
Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт" - РИА Новости, 20.05.2021
Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт"
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду на начало деэскалации, заявила на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:55
2021-05-20T22:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
джо байден
биньямин нетаньяху
оон
сша
израиль
в мире
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду на начало деэскалации, заявила на заседании ГА ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."США провели более 60 дипломатических встреч на высочайших уровнях, в том числе, по меньшей мере пять - с участием президента Байдена", - сказал Томас-Гринфилд."В последнем своем разговоре с премьер-министром Нетаньяху вчера президент Байдерн сообщил, что мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя и мы считаем, что Израиль сейчас находится в положении, чтобы начать сворачивать конфликт. И мы рассчитываем, что существенная деэскалация начнется", - добавила она.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джо байден, биньямин нетаньяху, оон, сша, израиль, в мире

Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт"

19:55 20.05.2021 (обновлено: 22:11 20.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / POOL
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду на начало деэскалации, заявила на заседании ГА ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"США провели более 60 дипломатических встреч на высочайших уровнях, в том числе, по меньшей мере пять - с участием президента Байдена", - сказал Томас-Гринфилд.
"В последнем своем разговоре с премьер-министром Нетаньяху вчера президент Байдерн сообщил, что мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя и мы считаем, что Израиль сейчас находится в положении, чтобы начать сворачивать конфликт. И мы рассчитываем, что существенная деэскалация начнется", - добавила она.
Авиаудар Израиля по зданию в городе Газа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
18:55
Израиль намерен остановить операцию в Газе, сообщили СМИ
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуДжо БайденБиньямин НетаньяхуООНСШАИзраильВ мире
 
 
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