https://ria.ru/20210520/bayden-1733199312.html

Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт"

Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт" - РИА Новости, 20.05.2021

Байден призвал Нетаньяху "сворачивать конфликт"

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду на начало деэскалации, заявила на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:55

2021-05-20T19:55

2021-05-20T22:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

джо байден

биньямин нетаньяху

оон

сша

израиль

в мире

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ООН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил надежду на начало деэскалации, заявила на заседании ГА ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."США провели более 60 дипломатических встреч на высочайших уровнях, в том числе, по меньшей мере пять - с участием президента Байдена", - сказал Томас-Гринфилд."В последнем своем разговоре с премьер-министром Нетаньяху вчера президент Байдерн сообщил, что мы продолжаем поддерживать право Израиля защищать себя и мы считаем, что Израиль сейчас находится в положении, чтобы начать сворачивать конфликт. И мы рассчитываем, что существенная деэскалация начнется", - добавила она.

https://ria.ru/20210520/izrail-1733189041.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, джо байден, биньямин нетаньяху, оон, сша, израиль, в мире