https://ria.ru/20210519/zakon-1732956395.html
Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях
Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:08
2021-05-19T14:08
2021-05-19T14:08
совет федерации рф
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, астраханская область, общество