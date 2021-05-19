https://ria.ru/20210519/zakon-1732956395.html

Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях - РИА Новости, 19.05.2021

Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:08

2021-05-19T14:08

2021-05-19T14:08

совет федерации рф

астраханская область

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html

астраханская область

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2021

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совет федерации рф, астраханская область, общество