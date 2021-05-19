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Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях
Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:08
2021-05-19T14:08
совет федерации рф
астраханская область
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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совет федерации рф, астраханская область, общество

Совфед одобрил закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

14:08 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях.
Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.
Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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