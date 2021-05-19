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"Умирал в муках": что случилось с ветераном после поездки в больницу
"Сгнила заживо": как врачи "восстановили трудоспособность" ветерану
"Умирал в муках": что случилось с ветераном после поездки в больницу
Дочь ветерана Великой Отечественной войны уже больше года добивается привлечения к ответственности столичных врачей. После беглого осмотра они выписали Наталью... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:00
2021-05-19T10:28
коронавирус covid-19
москва
медицина
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Лидия Белькова. Дочь ветерана Великой Отечественной войны уже больше года добивается привлечения к ответственности столичных врачей. После беглого осмотра они выписали Наталью Кулемину, указав, что полностью восстановили ее трудоспособность. В итоге пенсионерка скончалась. Росздравнадзор и прокуратура выявили в работе медиков нарушения, но уголовное дело пока не завели."Просто бросили на произвол" В мае 2020-го в московской семье Кулеминых готовились отмечать 75-летие Победы. Девяностолетняя Наталья Кулемина — труженица тыла. С 12 лет работала в колхозе в Липецкой области. После войны перебралась в Москву и устроилась ткачихой на фабрику Свердлова. Ее покойный супруг Петр тоже был ветераном. За несколько дней до годовщины пенсионерка почувствовала недомогание. Звонки на линию скорой помощи и обращение в районную поликлинику ничего не дали. Пожилая женщина — инвалид первой группы — испытывала проблемы с мочеиспусканием. "Тело отекало. Пришлось вызвать врача из платного медучреждения, он поставил катетер. Но это не помогло", — говорит Светлана. В итоге обратились лично к главврачу поликлиники. Там пообещали оказать содействие и положить в больницу имени Юдина. Третьего мая родственники сами привезли Кулемину в инвалидном кресле на госпитализацию. Тяжелую пациентку осмотрели терапевт, хирург, уролог. Якобы обследовал и кардиолог. По крайней мере, на бумаге. "На самом деле он на нее не взглянул, хотя у мамы было сердечно-сосудистое заболевание. Давление резко упало: 70 на 20. Они же написали 80 на 40. И в тот же день отправили домой с улучшением. В выписном эпикризе указали, что "полностью восстановили трудоспособность".По словам Светланы, после визита в больницу они неоднократно обращались в поликлинику с просьбой о помощи, но там не реагировали. Седьмого мая мать скончалась от интоксикации. "Результат достигнут не был — пациентка скончалась"Осенью Светлана Кулемина подала в Генпрокуратуру жалобу на больницу. Там переправили обращение в столичную прокуратуру, а те, в свою очередь, — в мэрию.Впрочем, после обращения в Росздравнадзор нарушения все же обнаружили. Например, ведомство пришло к выводу, что медики не сформировали план терапии при первичном осмотре с учетом диагноза и тяжести состояния ветерана, выписали ее из стационара без положительной клинической динамики, не организовали квалифицированное лечение, в том числе медикаментозное. Также подтвердили, что кардиолог не осмотрел пациентку.Уже после недочеты выявила и прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили РИА Новости, что внесли руководству медицинского учреждения представление. Впрочем, вопрос о возбуждении уголовного дела до сих пор не решили. А со смерти ветерана прошел уже год. "По заявлению Кулеминой С. П. о ненадлежащем оказании медицинской помощи Кулеминой Н. И. территориальным следственным подразделением ГСУ СК России по г. Москве проводится процессуальная проверка, которая до настоящего времени не завершена", — поясняют в пресс-службе прокуратуры. А в семье до сих пор не могут забыть «этот кошмар». Потому и добиваются справедливости.
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коронавирус covid-19, москва, медицина, общество

"Умирал в муках": что случилось с ветераном после поездки в больницу

08:00 19.05.2021 (обновлено: 10:28 19.05.2021)
 
© Depositphotos / PantherMediaSellerЧеловек в инвалидной коляске
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / PantherMediaSeller
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Лидия Белькова. Дочь ветерана Великой Отечественной войны уже больше года добивается привлечения к ответственности столичных врачей. После беглого осмотра они выписали Наталью Кулемину, указав, что полностью восстановили ее трудоспособность. В итоге пенсионерка скончалась. Росздравнадзор и прокуратура выявили в работе медиков нарушения, но уголовное дело пока не завели.

"Просто бросили на произвол"

В мае 2020-го в московской семье Кулеминых готовились отмечать 75-летие Победы. Девяностолетняя Наталья Кулемина — труженица тыла. С 12 лет работала в колхозе в Липецкой области. После войны перебралась в Москву и устроилась ткачихой на фабрику Свердлова. Ее покойный супруг Петр тоже был ветераном.
За несколько дней до годовщины пенсионерка почувствовала недомогание. Звонки на линию скорой помощи и обращение в районную поликлинику ничего не дали.

"Из-за с ситуации с ковидом к нам не приезжали врачи. И не госпитализировали. Просто бросили на произвол судьбы в канун Дня Победы", — рассказывает РИА Новости Светлана Кулемина, дочь Натальи.

Пожилая женщина — инвалид первой группы — испытывала проблемы с мочеиспусканием.
"Тело отекало. Пришлось вызвать врача из платного медучреждения, он поставил катетер. Но это не помогло", — говорит Светлана.
В итоге обратились лично к главврачу поликлиники. Там пообещали оказать содействие и положить в больницу имени Юдина. Третьего мая родственники сами привезли Кулемину в инвалидном кресле на госпитализацию.
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Тяжелую пациентку осмотрели терапевт, хирург, уролог. Якобы обследовал и кардиолог. По крайней мере, на бумаге.
"На самом деле он на нее не взглянул, хотя у мамы было сердечно-сосудистое заболевание. Давление резко упало: 70 на 20. Они же написали 80 на 40. И в тот же день отправили домой с улучшением. В выписном эпикризе указали, что "полностью восстановили трудоспособность".
По словам Светланы, после визита в больницу они неоднократно обращались в поликлинику с просьбой о помощи, но там не реагировали. Седьмого мая мать скончалась от интоксикации.

"Заживо гнила без медицинской помощи. Когда приехали освидетельствовать, кончики пальцев начали разлагаться. Неделю человек умирал в муках", — вспоминает дочь ветерана.

"Результат достигнут не был — пациентка скончалась"

Осенью Светлана Кулемина подала в Генпрокуратуру жалобу на больницу. Там переправили обращение в столичную прокуратуру, а те, в свою очередь, — в мэрию.

"Департамент здравоохранения просто посмеялся над нами. Написали, что выявленные недочеты не повлияли на состояние здоровья пациентки и качество оказания медицинской помощи", — говорит Светлана.

Впрочем, после обращения в Росздравнадзор нарушения все же обнаружили. Например, ведомство пришло к выводу, что медики не сформировали план терапии при первичном осмотре с учетом диагноза и тяжести состояния ветерана, выписали ее из стационара без положительной клинической динамики, не организовали квалифицированное лечение, в том числе медикаментозное. Также подтвердили, что кардиолог не осмотрел пациентку.

"Описанные обстоятельства свидетельствуют о снижении доступности и качества оказания медицинской помощи, а также о нарушении требований ст. 2, 4, 10, 37 Федерального закона № 323 "Об охране здоровья", — указано в заключении (есть в распоряжении агентства). — В ГБУЗ "ГКБ имени С. С. Юдина ДЗМ" нарушили порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, соответственно, запланированный результат достигнут не был — пациентка скончалась".

Уже после недочеты выявила и прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили РИА Новости, что внесли руководству медицинского учреждения представление. Впрочем, вопрос о возбуждении уголовного дела до сих пор не решили. А со смерти ветерана прошел уже год.
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"По заявлению Кулеминой С. П. о ненадлежащем оказании медицинской помощи Кулеминой Н. И. территориальным следственным подразделением ГСУ СК России по г. Москве проводится процессуальная проверка, которая до настоящего времени не завершена", — поясняют в пресс-службе прокуратуры.
А в семье до сих пор не могут забыть «этот кошмар». Потому и добиваются справедливости.
 
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