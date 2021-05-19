https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1733026574.html

В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации

В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации - РИА Новости, 19.05.2021

В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации

В повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:18

2021-05-19T19:18

2021-05-19T19:56

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы".Как указал Песков, идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от SARS-CoV-2, не прорабатывают."В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", — сказал пресс-секретарь.Как ранее отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, действующие законы не позволяют принуждать к вакцинации: россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться возможно — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1733016644.html

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