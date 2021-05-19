Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1733026574.html
В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации
В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации - РИА Новости, 19.05.2021
В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации
В повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:18
2021-05-19T19:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий медведев
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_07c84621eff2d73884999e338496f402.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы".Как указал Песков, идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от SARS-CoV-2, не прорабатывают."В предметном плане никаких действий &lt;...&gt; не выполняется", — сказал пресс-секретарь.Как ранее отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, действующие законы не позволяют принуждать к вакцинации: россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться возможно — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1733016644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797536_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bff0cc433917707691e3b4f2c911cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий медведев, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации

19:18 19.05.2021 (обновлено: 19:56 19.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы".
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 18:04Слышали новость?
Не хочешь - заставим: когда вакцинация от COVID-19 станет обязательной?
Как указал Песков, идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от SARS-CoV-2, не прорабатывают.
"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", — сказал пресс-секретарь.
Как ранее отметила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, действующие законы не позволяют принуждать к вакцинации: россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться возможно — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий МедведевДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала