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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1733018818.html
Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса
Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса
Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:43
2021-05-19T23:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы"."В раках действующего законодательства &lt;...&gt; меры административного принуждения невозможны", — сказала Попович.По ее словам, в законе об охране здоровья граждан указано, что граждане имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться может последовать — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов, указала эксперт.Как добавила Попович, на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, людей могут не допустить до определенных видов деятельности, ограничить детей в праве пойти в ясли, образовательные учреждения."Никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено", — подчеркнула она.По мнению Попович, необходимо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1733016644.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/medvedev-1733008572.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, высшая школа экономики (вшэ), общество

Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса

18:43 19.05.2021 (обновлено: 23:12 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 препаратом Sputnik V
Мужчина возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы".
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Не хочешь - заставим: когда вакцинация от COVID-19 станет обязательной?
"В раках действующего законодательства <...> меры административного принуждения невозможны", — сказала Попович.
По ее словам, в законе об охране здоровья граждан указано, что граждане имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться может последовать — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов, указала эксперт.
Как добавила Попович, на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, людей могут не допустить до определенных видов деятельности, ограничить детей в праве пойти в ясли, образовательные учреждения.
"Никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено", — подчеркнула она.
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17:57Сказано в эфире
В Госдуме уточнили слова Медведева об обязательной вакцинации от COVID-19
По мнению Попович, необходимо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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