https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1733018818.html

Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса

Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021

Эксперт назвал условие введения обязательной вакцинации от коронавируса

Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:43

2021-05-19T18:43

2021-05-19T23:12

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Для введения обязательной вакцинации от коронавируса придется серьезно поменять законодательство, заявила РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными. По его словам, в этой ситуации "юристам придется дать свои ответы"."В раках действующего законодательства <...> меры административного принуждения невозможны", — сказала Попович.По ее словам, в законе об охране здоровья граждан указано, что граждане имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее. При этом наказание за нежелание прививаться может последовать — если удалось доказать, что оно привело к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов, указала эксперт.Как добавила Попович, на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, людей могут не допустить до определенных видов деятельности, ограничить детей в праве пойти в ясли, образовательные учреждения."Никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено", — подчеркнула она.По мнению Попович, необходимо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1733016644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/medvedev-1733008572.html

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