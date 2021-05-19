https://ria.ru/20210519/tyanchzhou-2-1733037159.html
Китай отменил запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2"
Китай отменил запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2" - РИА Новости, 19.05.2021
Китай отменил запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2"
Запуск грузового корабля "Тяньчжоу-2" к базовому модулю китайской космической станции перенесен по техническим причинам, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:40
2021-05-19T20:40
2021-05-19T20:40
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Запуск грузового корабля "Тяньчжоу-2" к базовому модулю китайской космической станции перенесен по техническим причинам, сообщает агентство Синьхуа.Запуск "Тяньчжоу-2", который должен был доставить груз к базовому модулю китайской космической станции, должен был состояться в ночь на четверг по пекинскому времени, около 20.00 мск среды.Это должен был быть первый полет грузового корабля к строящейся космической станции "Тяньгун"."По информации китайской программы пилотируемых полетов, запуск грузового корабля "Тяньчжоу-2" перенесен по техническим причинам, о новом времени запуска будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении агентства."Тяньчжоу" - китайский беспилотный грузовой космический корабль. Первый запуск "грузовика" "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля 2017 года, тогда "Тяньчжоу-1" доставил груз к космической лаборатории "Тяньгун-2". Стартовая масса корабля составляет 13,5 тонны, длина - 9 метров, диаметр - 3,35 метра, полезная нагрузка - 6,5 тонны.
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космос - риа наука, китай
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Запуск грузового корабля "Тяньчжоу-2" к базовому модулю китайской космической станции перенесен по техническим причинам, сообщает агентство Синьхуа.
Запуск "Тяньчжоу-2", который должен был доставить груз к базовому модулю китайской космической станции, должен был состояться в ночь на четверг по пекинскому времени, около 20.00 мск среды.
Это должен был быть первый полет грузового корабля к строящейся космической станции "Тяньгун".
"По информации китайской программы пилотируемых полетов, запуск грузового корабля "Тяньчжоу-2" перенесен по техническим причинам, о новом времени запуска будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении агентства.
"Тяньчжоу" - китайский беспилотный грузовой космический корабль. Первый запуск "грузовика" "Тяньчжоу-1" был осуществлен 20 апреля 2017 года, тогда "Тяньчжоу-1" доставил груз к космической лаборатории "Тяньгун-2". Стартовая масса корабля составляет 13,5 тонны, длина - 9 метров, диаметр - 3,35 метра, полезная нагрузка - 6,5 тонны.