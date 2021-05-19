https://ria.ru/20210519/sovfed-1732915227.html

Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве - РИА Новости, 19.05.2021

Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании договор с Казахстаном о военном сотрудничестве. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:15

2021-05-19T11:15

2021-05-19T11:15

россия

совет федерации рф

казахстан

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании договор с Казахстаном о военном сотрудничестве.Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.Документ определяет международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации.Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерства обороны обоих государств.

https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html

россия

казахстан

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2021

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россия, совет федерации рф, казахстан