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Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании договор с Казахстаном о военном сотрудничестве. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:15
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россия
совет федерации рф
казахстан
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании договор с Казахстаном о военном сотрудничестве.Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.Документ определяет международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации.Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерства обороны обоих государств.
https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html
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россия, совет федерации рф, казахстан

Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

11:15 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании договор с Казахстаном о военном сотрудничестве.
Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.
Документ определяет международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации.
Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерства обороны обоих государств.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 11:29
Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями
 
РоссияСовет Федерации РФКазахстан
 
 
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