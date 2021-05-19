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Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян
Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян - РИА Новости, 19.05.2021
Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян
В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:11
2021-05-19T10:34
сергей велигодский
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рбк (медиагруппа)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.По его словам, жертвой злоумышленников оказалась 54-летняя клиентка другого крупного банка.Представитель Сбербанка уточнил, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности ее кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Владелица средств согласилась и рассказала, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей. После этого россиянка сообщила, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей. Злоумышленники ответили, что это "очень серьезные деньги", и дальше ее вопросом будут заниматься уже "сотрудники ФСБ". Мошенники под видом силовиков связались с жертвой, и в течение месяца она снимала и отправляла "спасателям" свои средства.
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сергей велигодский, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), происшествия

Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян

07:11 19.05.2021 (обновлено: 10:34 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
По его словам, жертвой злоумышленников оказалась 54-летняя клиентка другого крупного банка.
Представитель Сбербанка уточнил, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности ее кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Владелица средств согласилась и рассказала, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей.
"Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем", — пояснил собеседник.
После этого россиянка сообщила, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей. Злоумышленники ответили, что это "очень серьезные деньги", и дальше ее вопросом будут заниматься уже "сотрудники ФСБ".
Мошенники под видом силовиков связались с жертвой, и в течение месяца она снимала и отправляла "спасателям" свои средства.
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Сергей ВелигодскийСбербанк РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РБК (медиагруппа)Происшествия
 
 
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