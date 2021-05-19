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Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян
Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян - РИА Новости, 19.05.2021
Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян
В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:11
2021-05-19T07:11
2021-05-19T10:34
сергей велигодский
сбербанк россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рбк (медиагруппа)
происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.По его словам, жертвой злоумышленников оказалась 54-летняя клиентка другого крупного банка.Представитель Сбербанка уточнил, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности ее кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Владелица средств согласилась и рассказала, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей. После этого россиянка сообщила, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей. Злоумышленники ответили, что это "очень серьезные деньги", и дальше ее вопросом будут заниматься уже "сотрудники ФСБ". Мошенники под видом силовиков связались с жертвой, и в течение месяца она снимала и отправляла "спасателям" свои средства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/moshennik-1732357939.html
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сергей велигодский, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), происшествия