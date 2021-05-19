https://ria.ru/20210519/sberbank-1732887404.html

Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян

Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян - РИА Новости, 19.05.2021

Сбербанк раскрыл схему рекордного хищения денег у россиян

В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:11

2021-05-19T07:11

2021-05-19T10:34

сергей велигодский

сбербанк россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рбк (медиагруппа)

происшествия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В прошлом году мошенники похитили у россиянки четыреста миллионов рублей, рассказал РБК начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.По его словам, жертвой злоумышленников оказалась 54-летняя клиентка другого крупного банка.Представитель Сбербанка уточнил, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности ее кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Владелица средств согласилась и рассказала, что у нее на счету лежит четырнадцать миллионов рублей. После этого россиянка сообщила, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей. Злоумышленники ответили, что это "очень серьезные деньги", и дальше ее вопросом будут заниматься уже "сотрудники ФСБ". Мошенники под видом силовиков связались с жертвой, и в течение месяца она снимала и отправляла "спасателям" свои средства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/moshennik-1732357939.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей велигодский, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), происшествия