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Российские туристы рассказали о своих курортных романах
Российские туристы рассказали о своих курортных романах - РИА Новости, 19.05.2021
Российские туристы рассказали о своих курортных романах
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, случались ли у них курортные романы, и с кем на отдыхе они заводили отношения, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T04:02
2021-05-19T04:02
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, случались ли у них курортные романы, и с кем на отдыхе они заводили отношения, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 678 человек.Оказалось, что у 28 процентов респондентов бывали курортные романы. Из них 11 процентов встречались с местными жителями, а 17 процентов — с туристами.Большинство респондентов (38 процентов) сказали, что они против таких отношений и с ними такого не происходило. Еще 34 процента в принципе не против, но не было подходящего случая закрутить курортный роман.
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туристы, туризм, туту.ру, новости - туризм, отдых
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, случались ли у них курортные романы, и с кем на отдыхе они заводили отношения, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 678 человек.
Оказалось, что у 28 процентов респондентов бывали курортные романы. Из них 11 процентов встречались с местными жителями, а 17 процентов — с туристами.
Большинство респондентов (38 процентов) сказали, что они против таких отношений и с ними такого не происходило. Еще 34 процента в принципе не против, но не было подходящего случая закрутить курортный роман.