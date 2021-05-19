https://ria.ru/20210519/romany-1732786778.html

Российские туристы рассказали о своих курортных романах

Российские туристы рассказали о своих курортных романах - РИА Новости, 19.05.2021

Российские туристы рассказали о своих курортных романах

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, случались ли у них курортные романы, и с кем на отдыхе они заводили отношения, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T04:02

2021-05-19T04:02

2021-05-19T04:02

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, случались ли у них курортные романы, и с кем на отдыхе они заводили отношения, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 678 человек.Оказалось, что у 28 процентов респондентов бывали курортные романы. Из них 11 процентов встречались с местными жителями, а 17 процентов — с туристами.Большинство респондентов (38 процентов) сказали, что они против таких отношений и с ними такого не происходило. Еще 34 процента в принципе не против, но не было подходящего случая закрутить курортный роман.

https://ria.ru/20191125/1561539984.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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