В Киеве считают критически важным полностью прекратить огонь в Донбассе
Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло в среду в формате видеоконференции.
Вчера, 18:35Спикер сейма Латвии посетила Донбасс
"Считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением. Продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достижение полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении делегации в Facebook.
Отмечается, что в ходе заседания все стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" со стороны неподконтрольных Киеву территорий.
"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, на наши предложения пока ненадлежащим образом реагирует российская сторона", - добавили в пресс-службе делегации.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.