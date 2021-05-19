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При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека
При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 19.05.2021
При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека
Мужчина и две женщины погибли в ночь на среду при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T05:42
2021-05-19T05:42
2021-05-19T05:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ночь на среду при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1.43 местного времени (21.43 мск вторника). По прибытии первых пожарных расчетов открытым огнем горела одна из квартир на втором этаже. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и коридор по всей площади. Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, они не пострадали. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали без признаков жизни трех человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших", - сообщили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия