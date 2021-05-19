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При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека
При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека - РИА Новости, 19.05.2021
При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека
Мужчина и две женщины погибли в ночь на среду при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T05:42
2021-05-19T05:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ночь на среду при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1.43 местного времени (21.43 мск вторника). По прибытии первых пожарных расчетов открытым огнем горела одна из квартир на втором этаже. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и коридор по всей площади. Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, они не пострадали. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали без признаков жизни трех человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших", - сообщили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия

При пожаре в квартире в Новосибирске погибли три человека

05:42 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 19 мая - РИА Новости. Мужчина и две женщины погибли в ночь на среду при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Сегодня ночью на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1.43 местного времени (21.43 мск вторника). По прибытии первых пожарных расчетов открытым огнем горела одна из квартир на втором этаже. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Горели домашние вещи и коридор по всей площади. Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек, они не пострадали. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали без признаков жизни трех человек.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших", - сообщили в СК.
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