https://ria.ru/20210519/postradavshiy-1733026694.html

При падении самолета под Барановичами пострадал местный житель

При падении самолета под Барановичами пострадал местный житель - РИА Новости, 19.05.2021

При падении самолета под Барановичами пострадал местный житель

Местный житель пострадал при падении военного самолета под Барановичами в Брестской области, он госпитализирован с переломом предплечья, сообщил в среду... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:23

2021-05-19T19:23

2021-05-19T19:23

белоруссия

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МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Местный житель пострадал при падении военного самолета под Барановичами в Брестской области, он госпитализирован с переломом предплечья, сообщил в среду Барановичский горисполком.По информации пресс-службы министерства обороны, ранее в среду под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Вопреки появившейся в местных СМИ информации о падении самолета на жилой дом, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал вне жилых домов. Сообщалось, что иных жертв, а также разрушений нет, последствия крушения ликвидированы МЧС."Во время падения самолета пострадал местный житель: у мужчины диагностирован перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале исполкома.Там отмечается, в районе улицы Розы Люксембург в Барановичах осколками были повреждены несколько домов. Повреждения устранят в кратчайшие сроки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/belorussiya-1733010680.html

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