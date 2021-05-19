https://ria.ru/20210519/pooschrenie-1732916675.html

Детей, помогавших в спасательной операции в казанской школе, поощрят

Детей, помогавших в спасательной операции в казанской школе, поощрят - РИА Новости, 19.05.2021

Детей, помогавших в спасательной операции в казанской школе, поощрят

Власти намерены поощрить учеников казанской гимназии №175, активно помогавших в спасательной операции, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:24

2021-05-19T11:24

2021-05-19T16:50

республика татарстан

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Власти намерены поощрить учеников казанской гимназии №175, активно помогавших в спасательной операции, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."Важно… отметить, что среди тех, кто активно в этой операции спасательной принимал участие, есть и дети. Списки сейчас тоже поименные готовятся. И учителя, и сами дети о них сообщают, что ученик такого-то класса помогал выводить детей, кто-то помогал баррикадировать двери. Это ученики где-то с 5 по 11 классы… Исходя из этого, формируется список на поощрение этих детей за проявленное мужество", - сказала Галиева журналистам.В министерстве образования и науки Татарстана ранее сообщили, что готовится список сотрудников казанской гимназии №175, которые могут быть награждены за проявленный героизм во время нападения на гимназию. В настоящее время идёт его формирование, прежде всего, в список планируется включить погибших учителей.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, где произошла стрельба. Президент отметил, что многие учителя в страшные минуты нападения стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, помогая им выбраться и укрыться.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань