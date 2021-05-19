https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона - РИА Новости, 19.05.2021

Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона

В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, пишет в... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T02:22

2021-05-19T02:22

2021-05-19T10:41

кайл мизоками

россия

китай

япония

сша

филиппины

оружие

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, пишет в статье для журнала Popular Mechanics автор Кайл Мизоками.Публицист обращает внимание, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2776 километров. — Прим. ред.).По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.

https://ria.ru/20210406/ispytaniya-1727077082.html

https://ria.ru/20210517/tsirkon-1732592039.html

россия

китай

япония

сша

филиппины

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кайл мизоками, россия, китай, япония, сша, филиппины, оружие, технологии, в мире