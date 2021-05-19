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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210519/normalizaciya-1732904756.html
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание? - РИА Новости, 19.05.2021
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение.
2021-05-19T12:00
2021-05-19T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение.
audio/mpeg
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение.
audio/mpeg
Полезна ли позиция “в моём лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве”? И может ли посыл “протеста” быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить - какой же подход на самом деле работает. 01:50 “Послушно следовать” или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту “протеста”)10:55 “Переложить ответственность за свой вес на бабушку” - пассивная позиция? (мнение Алёны) 13:00 Похудение как бизнес-план: “резать косты” - изменить социальную среду?15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться16:10 У тех, кого “уже прижало” - больше мотивации?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Александра ОплачкоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, подкаст, общество

"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

12:00 19.05.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?
12:00
Читать ria.ru в
Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение.
Полезна ли позиция “в моём лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве”? И может ли посыл “протеста” быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить - какой же подход на самом деле работает.
01:50 “Послушно следовать” или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает
08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту “протеста”)
10:55 “Переложить ответственность за свой вес на бабушку” - пассивная позиция? (мнение Алёны)
13:00 Похудение как бизнес-план: “резать косты” - изменить социальную среду?
15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться
16:10 У тех, кого “уже прижало” - больше мотивации?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Александра Оплачко
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