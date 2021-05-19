https://ria.ru/20210519/normalizaciya-1732904756.html

"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание? - РИА Новости, 19.05.2021

"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение.

2021-05-19T12:00

2021-05-19T12:00

2021-05-19T12:00

правда тела

подкаст

общество

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"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание? Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение. audio/mpeg

"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание? Чтобы похудеть, нужно “заткнуться и послушно следовать за диетологом”? Или же - противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить “революцию внутри себя”, и на этой ненависти - изменить свое тело? Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Алёной Поташевой о том, где же “точка входа” в похудение. audio/mpeg

Полезна ли позиция “в моём лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве”? И может ли посыл “протеста” быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить - какой же подход на самом деле работает. 01:50 “Послушно следовать” или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту “протеста”)10:55 “Переложить ответственность за свой вес на бабушку” - пассивная позиция? (мнение Алёны) 13:00 Похудение как бизнес-план: “резать косты” - изменить социальную среду?15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться16:10 У тех, кого “уже прижало” - больше мотивации?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Александра ОплачкоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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