https://ria.ru/20210519/moskalkova-1732932759.html

Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях

Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях - РИА Новости, 19.05.2021

Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает закрепить в законе РФ обязательное наличие Домов ребёнка в колониях, чтобы не... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:28

2021-05-19T12:28

2021-05-19T12:29

россия

татьяна москалькова

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает закрепить в законе РФ обязательное наличие Домов ребёнка в колониях, чтобы не разлучать матерей с детьми, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.Москалькова находится с рабочим визитом в Красноярске. В среду она посетила женскую исправительную колонию."Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие Домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми", - приводит пресс-служба слова омбудсмена.По ее словам, одной из острых, но малообсуждаемых проблем в настоящее время остается судьба детей до 3-х лет, матери которых попадают в колонии-поселения."Всего в России в 66 исправительных колониях содержится более 24 тысяч женщин. При них существует лишь 13 Домов ребенка, где совместно с матерями проживает 338 детей", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20210401/zhurnalisty-1603863466.html

https://ria.ru/20200325/1569152991.html

россия

красноярск

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россия, татьяна москалькова, красноярск, общество