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Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях
Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях - РИА Новости, 19.05.2021
Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает закрепить в законе РФ обязательное наличие Домов ребёнка в колониях, чтобы не... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:28
2021-05-19T12:29
россия
татьяна москалькова
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает закрепить в законе РФ обязательное наличие Домов ребёнка в колониях, чтобы не разлучать матерей с детьми, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.Москалькова находится с рабочим визитом в Красноярске. В среду она посетила женскую исправительную колонию."Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие Домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми", - приводит пресс-служба слова омбудсмена.По ее словам, одной из острых, но малообсуждаемых проблем в настоящее время остается судьба детей до 3-х лет, матери которых попадают в колонии-поселения."Всего в России в 66 исправительных колониях содержится более 24 тысяч женщин. При них существует лишь 13 Домов ребенка, где совместно с матерями проживает 338 детей", - добавила Москалькова.
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россия, татьяна москалькова, красноярск, общество

Москалькова призвала закрепить в законе наличие Домов ребенка в колониях

12:28 19.05.2021 (обновлено: 12:29 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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КРАСНОЯРСК, 19 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает закрепить в законе РФ обязательное наличие Домов ребёнка в колониях, чтобы не разлучать матерей с детьми, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Москалькова находится с рабочим визитом в Красноярске. В среду она посетила женскую исправительную колонию.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Москалькова рассказала, на что ей чаще всего жаловались журналисты
"Проблема серьезная, ее нужно решать. Предлагаю законодательно закрепить обязательное наличие Домов ребенка в колониях, дабы не разлучать матерей с их детьми", - приводит пресс-служба слова омбудсмена.
По ее словам, одной из острых, но малообсуждаемых проблем в настоящее время остается судьба детей до 3-х лет, матери которых попадают в колонии-поселения.
"Всего в России в 66 исправительных колониях содержится более 24 тысяч женщин. При них существует лишь 13 Домов ребенка, где совместно с матерями проживает 338 детей", - добавила Москалькова.
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