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Шоубиз
https://ria.ru/20210519/moroz-1732828663.html
Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым
Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым - РИА Новости, 19.05.2021
Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым
Дарья Мороз рассказала о том, как снималась в интимных сценах с Анатолием Белым во время работы над эротической многосерийной мелодрамой "Клиника счастья",... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:24
2021-05-19T03:24
шоубиз
дарья мороз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дарья Мороз рассказала о том, как снималась в интимных сценах с Анатолием Белым во время работы над эротической многосерийной мелодрамой "Клиника счастья", сообщает издание 7Дней.ru.Актеры ранее уже были заняты в совместный проектах, поэтому на площадке чувствовали себя комфортно.В сериале рассказывается о профессоре-сексологе, которая вместе с командой помогает клиентам наладить личную жизнь и принять себя. Однако неожиданно в жизни главной героини начинаются неприятности, с которыми ей предстоит справиться, чтобы спасти свою клинику и вновь стать счастливой.Вместе с Мороз и Белым в "Клинике счастья" также снимались Анна Уколова, Максим Лагашкин, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Артем Ткаченко и другие актеры. Премьера эротической мелодрамы состоится 19 мая в Сети.
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дарья мороз, шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым

03:24 19.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Клиника счастья"
Премьера фильма Клиника счастья - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дарья Мороз рассказала о том, как снималась в интимных сценах с Анатолием Белым во время работы над эротической многосерийной мелодрамой "Клиника счастья", сообщает издание 7Дней.ru.
Актеры ранее уже были заняты в совместный проектах, поэтому на площадке чувствовали себя комфортно.

"В таких сценах главное доверие между партнерами и договоренность. С Толей она была. Мы очень много смеялись, мокли под душем и было классно. Получилась хорошая сцена. И не одна", — поделилась впечатлениями Дарья.

В сериале рассказывается о профессоре-сексологе, которая вместе с командой помогает клиентам наладить личную жизнь и принять себя. Однако неожиданно в жизни главной героини начинаются неприятности, с которыми ей предстоит справиться, чтобы спасти свою клинику и вновь стать счастливой.
Вместе с Мороз и Белым в "Клинике счастья" также снимались Анна Уколова, Максим Лагашкин, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Артем Ткаченко и другие актеры. Премьера эротической мелодрамы состоится 19 мая в Сети.
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