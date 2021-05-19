https://ria.ru/20210519/moroz-1732828663.html

Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым

Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым - РИА Новости, 19.05.2021

Дарья Мороз рассказала о работе над интимными сценами с Анатолием Белым

Дарья Мороз рассказала о том, как снималась в интимных сценах с Анатолием Белым во время работы над эротической многосерийной мелодрамой "Клиника счастья",... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:24

2021-05-19T03:24

2021-05-19T03:24

шоубиз

дарья мороз

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732833581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df67c5886c5d3fa0c288bc8e4f17508.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дарья Мороз рассказала о том, как снималась в интимных сценах с Анатолием Белым во время работы над эротической многосерийной мелодрамой "Клиника счастья", сообщает издание 7Дней.ru.Актеры ранее уже были заняты в совместный проектах, поэтому на площадке чувствовали себя комфортно.В сериале рассказывается о профессоре-сексологе, которая вместе с командой помогает клиентам наладить личную жизнь и принять себя. Однако неожиданно в жизни главной героини начинаются неприятности, с которыми ей предстоит справиться, чтобы спасти свою клинику и вновь стать счастливой.Вместе с Мороз и Белым в "Клинике счастья" также снимались Анна Уколова, Максим Лагашкин, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Артем Ткаченко и другие актеры. Премьера эротической мелодрамы состоится 19 мая в Сети.

https://ria.ru/20210419/moroz-1728944836.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, шоу-бизнес