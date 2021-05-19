https://ria.ru/20210519/manizha-1733039235.html

Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении

Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021

Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:59

2021-05-19T20:59

2021-05-19T20:59

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

евровидение

владимир жириновский

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно выносить сор из избы".Ранее Жириновский осудил выбор исполнителя и песни на конкурсе "Евровидение-2021", отметив, что текст композиции "не очень хорош для поднятия авторитета русской женщины и вообще России".Что касается критики в адрес певицы, как пояснил Жириновский, то это исключительно внутринациональный вопрос, "не нужно выносить сор из избы"."Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам ещё болеть, как не за неё?", - добавил политик.

https://ria.ru/20210519/manizha-1732946905.html

россия

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, евровидение, владимир жириновский