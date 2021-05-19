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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/manizha-1733039235.html
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:59
2021-05-19T20:59
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
евровидение
владимир жириновский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно выносить сор из избы".Ранее Жириновский осудил выбор исполнителя и песни на конкурсе "Евровидение-2021", отметив, что текст композиции "не очень хорош для поднятия авторитета русской женщины и вообще России".Что касается критики в адрес певицы, как пояснил Жириновский, то это исключительно внутринациональный вопрос, "не нужно выносить сор из избы"."Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам ещё болеть, как не за неё?", - добавил политик.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, евровидение, владимир жириновский

Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении

20:59 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно выносить сор из избы".
Ранее Жириновский осудил выбор исполнителя и песни на конкурсе "Евровидение-2021", отметив, что текст композиции "не очень хорош для поднятия авторитета русской женщины и вообще России".
"Я желаю удачи Маниже на "Евровидении", чтобы она заняла максимально высокую строчку, в идеале – первое место", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Что касается критики в адрес певицы, как пояснил Жириновский, то это исключительно внутринациональный вопрос, "не нужно выносить сор из избы".
"Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам ещё болеть, как не за неё?", - добавил политик.
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияЕвровидениеВладимир Жириновский
 
 
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