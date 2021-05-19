https://ria.ru/20210519/manizha-1733039235.html
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021
Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:59
2021-05-19T20:59
2021-05-19T20:59
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
евровидение
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732892169_0:0:3411:1919_1920x0_80_0_0_7d312604ac7c66c216f42bb64bafef22.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно выносить сор из избы".Ранее Жириновский осудил выбор исполнителя и песни на конкурсе "Евровидение-2021", отметив, что текст композиции "не очень хорош для поднятия авторитета русской женщины и вообще России".Что касается критики в адрес певицы, как пояснил Жириновский, то это исключительно внутринациональный вопрос, "не нужно выносить сор из избы"."Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам ещё болеть, как не за неё?", - добавил политик.
https://ria.ru/20210519/manizha-1732946905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732892169_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_2ceac4342efbc8896bc224e5f7fb425b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, евровидение, владимир жириновский
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на "Евровидении", добавив, что критика в ее адрес остается внутринациональным вопросом - "не нужно выносить сор из избы".
Ранее Жириновский осудил выбор исполнителя и песни на конкурсе "Евровидение-2021", отметив, что текст композиции "не очень хорош для поднятия авторитета русской женщины и вообще России".
"Я желаю удачи Маниже на "Евровидении", чтобы она заняла максимально высокую строчку, в идеале – первое место", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Что касается критики в адрес певицы, как пояснил Жириновский, то это исключительно внутринациональный вопрос, "не нужно выносить сор из избы".
"Мы обсуждали у нас внутри страны, кто будет представлять Россию на "Евровидении". И нам в ЛДПР не понравился текст песни Манижи, потому что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, безотцовщину в России и так далее. Я и сейчас считаю, что можно было подобрать что-то получше. Но коли её уже выдвинули, коли она уже представляет Россию – за кого же нам ещё болеть, как не за неё?", - добавил политик.