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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/manizha-1732946905.html
"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи
"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи - РИА Новости, 19.05.2021
"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи
Пользователи инстаграма положительно оценили исполнение российской певицей Манижей песни "Russian Woman" в полуфинале Евровидения-2021. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:28
2021-05-19T17:54
шоу-бизнес
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
роттердам
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи инстаграма положительно оценили исполнение российской певицей Манижей песни "Russian Woman" в полуфинале Евровидения-2021."Эта песня такая огненная. Продолжай жечь", — написал mis0bruh."Такая естественная. Мне очень понравилось ее выступление. Точно будет в тройке лучших!!!" — посчитал denislavivanoff."Одна из моих фаворитов, у меня мурашки по коже от ее песни", — высказалась laramihanovic06.Первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. Манижа исполнила композицию "Russian Woman" и попала в финал.За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран. Он пройдет в субботу, 22 мая, на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210519/eurovision-1732919696.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/evrovidenie-1727755349.html
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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам

"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи

13:28 19.05.2021 (обновлено: 17:54 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи инстаграма положительно оценили исполнение российской певицей Манижей песни "Russian Woman" в полуфинале Евровидения-2021.
"Эта песня такая огненная. Продолжай жечь", — написал mis0bruh.
"Она сотворила чудо!!! Отличная работа", — отметил юзер muroddy_.
"Такая естественная. Мне очень понравилось ее выступление. Точно будет в тройке лучших!!!" — посчитал denislavivanoff.
"Одна из моих фаворитов, у меня мурашки по коже от ее песни", — высказалась laramihanovic06.
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
12:32Шоубиз
Прошедшая в финал Евровидения Манижа поднялась в рейтинге букмекеров
Первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. Манижа исполнила композицию "Russian Woman" и попала в финал.
За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран. Он пройдет в субботу, 22 мая, на арене Ahoy в Роттердаме.
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