https://ria.ru/20210519/manizha-1732946905.html

"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи

"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи - РИА Новости, 19.05.2021

"Продолжай жечь": иностранцы восхитились выступлением Манижи

Пользователи инстаграма положительно оценили исполнение российской певицей Манижей песни "Russian Woman" в полуфинале Евровидения-2021. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:28

2021-05-19T13:28

2021-05-19T17:54

шоу-бизнес

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

роттердам

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи инстаграма положительно оценили исполнение российской певицей Манижей песни "Russian Woman" в полуфинале Евровидения-2021."Эта песня такая огненная. Продолжай жечь", — написал mis0bruh."Такая естественная. Мне очень понравилось ее выступление. Точно будет в тройке лучших!!!" — посчитал denislavivanoff."Одна из моих фаворитов, у меня мурашки по коже от ее песни", — высказалась laramihanovic06.Первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. Манижа исполнила композицию "Russian Woman" и попала в финал.За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран. Он пройдет в субботу, 22 мая, на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210519/eurovision-1732919696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/evrovidenie-1727755349.html

роттердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, роттердам