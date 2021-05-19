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Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере
Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере
Москва позитивно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере, договорная база совершенствуется, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:31
2021-05-19T08:31
россия
сергей лавров
москва
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 19 мая – РИА Новости. Москва позитивно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере, договорная база совершенствуется, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле этого года состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование договорной базы в этой сфере", - сказал Лавров по итогам встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.По словам российского министра, Душанбе обещал принять "дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в РФ необходимость соблюдать российское законодательство в этой сфере"."Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партером Таджикистана. Мы констатировали, что, несмотря на негативные последствия коронавирусной инфекции, снижение товарооборота было некритичным и уже есть тенденция по восстановлению роста торговли", - отметил Лавров.
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россия, сергей лавров, москва, таджикистан, в мире

Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере

08:31 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДУШАНБЕ, 19 мая – РИА Новости. Москва позитивно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере, договорная база совершенствуется, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле этого года состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование договорной базы в этой сфере", - сказал Лавров по итогам встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
По словам российского министра, Душанбе обещал принять "дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в РФ необходимость соблюдать российское законодательство в этой сфере".
"Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партером Таджикистана. Мы констатировали, что, несмотря на негативные последствия коронавирусной инфекции, снижение товарооборота было некритичным и уже есть тенденция по восстановлению роста торговли", - отметил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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