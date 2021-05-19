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Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере
Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере
Москва позитивно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере, договорная база совершенствуется, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:31
2021-05-19T08:31
2021-05-19T08:31
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ДУШАНБЕ, 19 мая – РИА Новости. Москва позитивно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере, договорная база совершенствуется, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле этого года состоялись комплексные переговоры по всем аспектам миграционной проблематики. Они, конечно же, помогут завершить как можно скорее совершенствование договорной базы в этой сфере", - сказал Лавров по итогам встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.По словам российского министра, Душанбе обещал принять "дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в РФ необходимость соблюдать российское законодательство в этой сфере"."Россия остается ведущим торговым и инвестиционным партером Таджикистана. Мы констатировали, что, несмотря на негативные последствия коронавирусной инфекции, снижение товарооборота было некритичным и уже есть тенденция по восстановлению роста торговли", - отметил Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/tadzhikistan-1732890750.html
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россия, сергей лавров, москва, таджикистан, в мире