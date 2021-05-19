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В мэрии Киева прошел обыск из-за незаконной застройки возле лавры

В мэрии Киева прошел обыск из-за незаконной застройки возле лавры - РИА Новости, 19.05.2021

В мэрии Киева прошел обыск из-за незаконной застройки возле лавры

Украинские правоохранители провели обыски в двух департаментах Киевского горсовета в рамках дела о незаконной застройке территории возле Киево-Печерской лавры,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:09

2021-05-19T13:09

2021-05-19T13:09

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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски в двух департаментах Киевского горсовета в рамках дела о незаконной застройке территории возле Киево-Печерской лавры, сообщила в среду пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР)."Следователи территориального управления ГБР в Киеве провели обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации (КГГА - ред.). По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство шестиэтажного офисного помещения возле Киево-Печерской лавры хотя, согласно с градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не выше четырех этажей", - говорится в сообщении на сайте ГБР.Отмечается, что помимо этого сотрудники мэрии столицы незаконно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.За злоупотребление полномочиями и служебную халатность виновным может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители провели обыск в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов - и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Мэр Киева считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

https://ria.ru/20210518/obyski-1732789730.html

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