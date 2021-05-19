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Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов - РИА Новости, 19.05.2021
Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:34
2021-05-19T17:34
2021-05-19T17:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной администрации."Двести миллионов рублей на ремонтную кампанию. Именно такую сумму планируется направить на обновление образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта", - говорится в сообщении.По словам главы района Андрея Трубецкого, до конца мая должны состояться все конкурсные процедуры, сейчас большинство подрядчиков, которым предстоит выполнять работы на 40 объектах, уже определены."Если говорить о масштабах работ, то по опыту последних трех лет могу сказать, что количество объектов, которые мы ремонтируем, из года в год только растет. Причем речь идет не только о текущем ремонте, но и капитальном", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.В муниципалитете подчеркнули, что особое внимание при ремонте образовательных, культурных и спортивных объектов будет обращаться на обновление систем коммуникации. Самые масштабные работы пройдут в двух крупных населенных пунктах Сургутского района - городе Лянтор и городском поселении Белый Яр, где в общей сложности живут около 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20210414/poselok-1728258123.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество