https://ria.ru/20210519/khmao-1733000278.html

Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов

Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов - РИА Новости, 19.05.2021

Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов

Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:34

2021-05-19T17:34

2021-05-19T17:34

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной администрации."Двести миллионов рублей на ремонтную кампанию. Именно такую сумму планируется направить на обновление образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта", - говорится в сообщении.По словам главы района Андрея Трубецкого, до конца мая должны состояться все конкурсные процедуры, сейчас большинство подрядчиков, которым предстоит выполнять работы на 40 объектах, уже определены."Если говорить о масштабах работ, то по опыту последних трех лет могу сказать, что количество объектов, которые мы ремонтируем, из года в год только растет. Причем речь идет не только о текущем ремонте, но и капитальном", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.В муниципалитете подчеркнули, что особое внимание при ремонте образовательных, культурных и спортивных объектов будет обращаться на обновление систем коммуникации. Самые масштабные работы пройдут в двух крупных населенных пунктах Сургутского района - городе Лянтор и городском поселении Белый Яр, где в общей сложности живут около 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20210414/poselok-1728258123.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество