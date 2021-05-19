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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210519/khmao-1733000278.html
Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов - РИА Новости, 19.05.2021
Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:34
2021-05-19T17:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной администрации."Двести миллионов рублей на ремонтную кампанию. Именно такую сумму планируется направить на обновление образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта", - говорится в сообщении.По словам главы района Андрея Трубецкого, до конца мая должны состояться все конкурсные процедуры, сейчас большинство подрядчиков, которым предстоит выполнять работы на 40 объектах, уже определены."Если говорить о масштабах работ, то по опыту последних трех лет могу сказать, что количество объектов, которые мы ремонтируем, из года в год только растет. Причем речь идет не только о текущем ремонте, но и капитальном", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.В муниципалитете подчеркнули, что особое внимание при ремонте образовательных, культурных и спортивных объектов будет обращаться на обновление систем коммуникации. Самые масштабные работы пройдут в двух крупных населенных пунктах Сургутского района - городе Лянтор и городском поселении Белый Яр, где в общей сложности живут около 60 тысяч человек.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

Сургутский район ХМАО направит 200 миллионов рублей на ремонт соцобъектов

17:34 19.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочии во время ремонтных работ на Москворецком мосту в Москве
Рабочии во время ремонтных работ на Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Сургутский район ХМАО направит в этом году 200 миллионов рублей на ремонт образовательных, культурных и спортивных объектов, сообщает пресс-служба районной администрации.
"Двести миллионов рублей на ремонтную кампанию. Именно такую сумму планируется направить на обновление образовательных организаций, а также учреждений культуры и спорта", - говорится в сообщении.
По словам главы района Андрея Трубецкого, до конца мая должны состояться все конкурсные процедуры, сейчас большинство подрядчиков, которым предстоит выполнять работы на 40 объектах, уже определены.
"Если говорить о масштабах работ, то по опыту последних трех лет могу сказать, что количество объектов, которые мы ремонтируем, из года в год только растет. Причем речь идет не только о текущем ремонте, но и капитальном", - приводит пресс-служба слова Трубецкого.
В муниципалитете подчеркнули, что особое внимание при ремонте образовательных, культурных и спортивных объектов будет обращаться на обновление систем коммуникации. Самые масштабные работы пройдут в двух крупных населенных пунктах Сургутского района - городе Лянтор и городском поселении Белый Яр, где в общей сложности живут около 60 тысяч человек.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
 
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