https://ria.ru/20210519/kalvi-1732996134.html
Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру
Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру - РИА Новости, 19.05.2021
Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, просит вернуть его уголовное дело в РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:17
2021-05-19T17:17
2021-05-19T17:17
россия
майкл калви
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, просит вернуть его уголовное дело в прокуратуру, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суд поступило ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру", - сказали в суде. Там добавили, что оно будет рассмотрено на следующем заседании 21 мая.Процесс сейчас находится на стадии исследования судьей доказательств и допроса свидетелей обвинения.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20210303/kalvi-1599773632.html
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россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия