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Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру
Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру - РИА Новости, 19.05.2021
Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру
Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, просит вернуть его уголовное дело в РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:17
2021-05-19T17:17
россия
майкл калви
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, просит вернуть его уголовное дело в прокуратуру, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суд поступило ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру", - сказали в суде. Там добавили, что оно будет рассмотрено на следующем заседании 21 мая.Процесс сейчас находится на стадии исследования судьей доказательств и допроса свидетелей обвинения.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
https://ria.ru/20210303/kalvi-1599773632.html
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html
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россия, майкл калви, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Защита Калви попросила вернуть его дело в прокуратуру

17:17 19.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 миллиардов рублей, просит вернуть его уголовное дело в прокуратуру, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру", - сказали в суде. Там добавили, что оно будет рассмотрено на следующем заседании 21 мая.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:51
Калви уверен, что суд его оправдает
Процесс сейчас находится на стадии исследования судьей доказательств и допроса свидетелей обвинения.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:36
Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
 
РоссияМайкл КалвиСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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