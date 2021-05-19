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ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки
ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки - РИА Новости, 19.05.2021
ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки
Центризбирком РФ по итогам первой общероссийской тренировки дистанционного электронного голосования определится с 5-6 регионами, где, помимо Москвы, уже в этом... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:11
2021-05-19T12:11
россия
элла памфилова
рязанская область
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центризбирком РФ по итогам первой общероссийской тренировки дистанционного электронного голосования определится с 5-6 регионами, где, помимо Москвы, уже в этом году пройдет онлайн-голосование, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек. Участвовать в тренировке могли жители всех регионов России.'У нас находятся заявления от 10 регионов на проведение дистанционного электронного голосования уже на выборах в сентябре. Это Москва, естественно. Нижегородская, Курская, Ярославская области, где дистанционное электронное голосование уже проводилось в предыдущей кампании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. Также, по ее словам, есть заявления от Республики Северная Осетия, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Ростовской, Рязанской областей, города Севастополя."И мы будем проводить отбор пяти-шести субъектов - помимо Москвы, это уже не обсуждается… И мы сейчас по итогам уже этой первой тренировки будем проводить этот отбор, кто будет отвечать тем требованиям, которые мы выставляем", - добавила Памфилова, отметив, что решение будет принято до начала избирательной кампании.Она напомнила, что ЦИК создал группу экспертной оценки дистанционного электронного голосования из специалистов IT-отрасли."Приглашаем лидеров общественного мнения, экспертов более широкого профиля, общественников, представителей партий, всех, кто небезразличен к теме ДЭГ (дистанционного электронного голосования – рег.) в группу общественного контроля", - добавила председатель ЦИК.
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россия, элла памфилова, рязанская область, политика

ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки

12:11 19.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центризбирком РФ по итогам первой общероссийской тренировки дистанционного электронного голосования определится с 5-6 регионами, где, помимо Москвы, уже в этом году пройдет онлайн-голосование, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования, которое проходило с 12 по 14 мая, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек. Участвовать в тренировке могли жители всех регионов России.
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'У нас находятся заявления от 10 регионов на проведение дистанционного электронного голосования уже на выборах в сентябре. Это Москва, естественно. Нижегородская, Курская, Ярославская области, где дистанционное электронное голосование уже проводилось в предыдущей кампании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. Также, по ее словам, есть заявления от Республики Северная Осетия, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Ростовской, Рязанской областей, города Севастополя.
"И мы будем проводить отбор пяти-шести субъектов - помимо Москвы, это уже не обсуждается… И мы сейчас по итогам уже этой первой тренировки будем проводить этот отбор, кто будет отвечать тем требованиям, которые мы выставляем", - добавила Памфилова, отметив, что решение будет принято до начала избирательной кампании.
Она напомнила, что ЦИК создал группу экспертной оценки дистанционного электронного голосования из специалистов IT-отрасли.
"Приглашаем лидеров общественного мнения, экспертов более широкого профиля, общественников, представителей партий, всех, кто небезразличен к теме ДЭГ (дистанционного электронного голосования – рег.) в группу общественного контроля", - добавила председатель ЦИК.
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