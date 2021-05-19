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Глава МИД Германии рассказал об обсуждении "Северного потока — 2" с США
Глава МИД Германии рассказал об обсуждении "Северного потока — 2" с США - РИА Новости, 19.05.2021
Глава МИД Германии рассказал об обсуждении "Северного потока — 2" с США
Решения Вашингтона по "Северному потоку — 2" приняты с оглядкой на очень хорошие отношения между странами и тот факт, что Германия является важным партнером для РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:41
2021-05-19T15:58
северный поток — 2
мид германии
германия
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Решения Вашингтона по "Северному потоку — 2" приняты с оглядкой на очень хорошие отношения между странами и тот факт, что Германия является важным партнером для США, заявил в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию."США ввели санкции, что является следствием принципиальной позиции в отношении трубопровода "Северный поток — 2"... за исключением Nord Stream 2 AG, директором которого является гражданин Германии. Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам", - сказал министр, добавив, что "решения в Вашингтоне приняты с оглядкой на крайне хорошие отношения" между правительствами двух стран."Понимаем это также как выражение того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем и с которым пытаются обсудить имеющиеся проблемы, насколько это возможно, наиболее конструктивно", - сказал Маас."Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить", - сказал Маас.Он добавил, что подобного рода переговоры Берлин неформально ведет с Вашингтоном "в последние месяцы"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
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северный поток — 2, мид германии, германия, сша, украина, в мире

Глава МИД Германии рассказал об обсуждении "Северного потока — 2" с США

15:41 19.05.2021 (обновлено: 15:58 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Решения Вашингтона по "Северному потоку — 2" приняты с оглядкой на очень хорошие отношения между странами и тот факт, что Германия является важным партнером для США, заявил в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию.
"США ввели санкции, что является следствием принципиальной позиции в отношении трубопровода "Северный поток — 2"... за исключением Nord Stream 2 AG, директором которого является гражданин Германии. Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам", - сказал министр, добавив, что "решения в Вашингтоне приняты с оглядкой на крайне хорошие отношения" между правительствами двух стран.
"Понимаем это также как выражение того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем и с которым пытаются обсудить имеющиеся проблемы, насколько это возможно, наиболее конструктивно", - сказал Маас.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения на тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить", - сказал Маас.
Он добавил, что подобного рода переговоры Берлин неформально ведет с Вашингтоном "в последние месяцы".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
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