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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210519/festival-1733001270.html
Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области
Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2021
Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:35
2021-05-19T17:35
липецкая область
россия
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, организатор фестиваля – клуб исторических реконструкций "Аскалон" – обустроил для постояльцев и гостей комфортный кемпинг.Артамонов отметил, что спортивная часть фестиваля включает разнообразие турниров и состязаний различных эпох – от рапир до мягкого меча и единоборств в доспехах. Гостям покажут бугурты, соревнования лучников и многое другое. Запланирован большой фолк-концерт с участием лучших групп России и зарубежья, например, оркестра волынщиков Москвы, Alkonost, Spiritual Seasons, Gilead. Также все желающие смогут пострелять в лучном тире и поучаствовать в тематических играх.
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россия, игорь артамонов, липецкая область

Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области

17:35 19.05.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиРыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области
Рыцарский фестиваль Данбург пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, организатор фестиваля – клуб исторических реконструкций "Аскалон" – обустроил для постояльцев и гостей комфортный кемпинг.
Артамонов отметил, что спортивная часть фестиваля включает разнообразие турниров и состязаний различных эпох – от рапир до мягкого меча и единоборств в доспехах. Гостям покажут бугурты, соревнования лучников и многое другое. Запланирован большой фолк-концерт с участием лучших групп России и зарубежья, например, оркестра волынщиков Москвы, Alkonost, Spiritual Seasons, Gilead. Также все желающие смогут пострелять в лучном тире и поучаствовать в тематических играх.
"Событийный туризм привлекает все больше гостей в Липецкую область. Региональная власть уделяет особое внимание его развитию как одной из перспективных отраслей экономики, потенциал которой весьма высок. В области активно создается необходимая инфраструктура, и органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.
Дети в костюмах для выступления - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
13:18Липецкая область
В Липецкой области стартовал конкурс "Мой талантливый ребенок"
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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