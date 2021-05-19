https://ria.ru/20210519/festival-1733001270.html

Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области

Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2021

Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области

Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:35

2021-05-19T17:35

2021-05-19T17:35

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, организатор фестиваля – клуб исторических реконструкций "Аскалон" – обустроил для постояльцев и гостей комфортный кемпинг.Артамонов отметил, что спортивная часть фестиваля включает разнообразие турниров и состязаний различных эпох – от рапир до мягкого меча и единоборств в доспехах. Гостям покажут бугурты, соревнования лучников и многое другое. Запланирован большой фолк-концерт с участием лучших групп России и зарубежья, например, оркестра волынщиков Москвы, Alkonost, Spiritual Seasons, Gilead. Также все желающие смогут пострелять в лучном тире и поучаствовать в тематических играх.

https://ria.ru/20210519/konkurs-1732937093.html

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россия, игорь артамонов, липецкая область