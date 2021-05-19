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Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области
Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2021
Рыцарский фестиваль "Данбург" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:35
2021-05-19T17:35
2021-05-19T17:35
липецкая область
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игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Фестиваль "Данбург" пройдет с 21 по 23 мая в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, организатор фестиваля – клуб исторических реконструкций "Аскалон" – обустроил для постояльцев и гостей комфортный кемпинг.Артамонов отметил, что спортивная часть фестиваля включает разнообразие турниров и состязаний различных эпох – от рапир до мягкого меча и единоборств в доспехах. Гостям покажут бугурты, соревнования лучников и многое другое. Запланирован большой фолк-концерт с участием лучших групп России и зарубежья, например, оркестра волынщиков Москвы, Alkonost, Spiritual Seasons, Gilead. Также все желающие смогут пострелять в лучном тире и поучаствовать в тематических играх.
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