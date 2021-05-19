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В Белоруссии возбудили дело об угрозе убийства генпрокурора
В Белоруссии возбудили дело об угрозе убийства генпрокурора - РИА Новости, 19.05.2021
В Белоруссии возбудили дело об угрозе убийства генпрокурора
Прокуратура в Белоруссии возбудила уголовные дела об угрозе убийством генерального прокурора страны Андрея Шведа и его публичном оскорблении в интернете,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:14
2021-05-19T16:14
2021-05-19T16:28
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии возбудила уголовные дела об угрозе убийством генерального прокурора страны Андрея Шведа и его публичном оскорблении в интернете, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры."В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес работников правоохранительных и иных государственных органов генеральная прокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа и его публичном оскорблении как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.Там отмечается, что "по данным фактам управление собственной безопасности генеральной прокуратуры возбудило уголовные дела".
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