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Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах - РИА Новости, 19.05.2021
Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
Мошенники часто используют распространенные схемы, связанные с установкой дополнительного оборудования, например, специальных накладок и считывателей на... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T02:15
2021-05-19T02:15
дмитрий ферапонтов
россия
мошенничество
синергия
технологии
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мошенники часто используют распространенные схемы, связанные с установкой дополнительного оборудования, например, специальных накладок и считывателей на картоприемниках. Это называется скиммингом, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.По его словам, подобные подвохи легко выявляются.Бывает, что преступники взламывают банкомат, что позволяет им снимать деньги с карты клиента якобы с его согласия. Например, они вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту, и сумма списывается уже с нее.Однако все эти способы технически трудно реализовать, и банки продумали много механизмов защиты от них. Поэтому мошенникам проще использовать СМС-рассылки и фишинг, направленный на "вытягивание" из граждан данных их банковских карт. Здесь техническая защита не работает, поможет лишь собственная осторожность и финансовая грамотность, заключил Ферапонтов.
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дмитрий ферапонтов, россия, мошенничество, синергия, технологии, общество

Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах

02:15 19.05.2021
 
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мошенники часто используют распространенные схемы, связанные с установкой дополнительного оборудования, например, специальных накладок и считывателей на картоприемниках. Это называется скиммингом, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
По его словам, подобные подвохи легко выявляются.
"Почти каждый человек сегодня машинально проверяет банкомат на наличие "внештатных" устройств и старается пользоваться надежными банкоматами в специальных зонах в ТЦ или в круглосуточных зонах офисов банков. Большинство граждан обходит стороной старые банкоматы, которые стоят в каком-нибудь закутке небольшого круглосуточного магазина", — отметил специалист.
Бывает, что преступники взламывают банкомат, что позволяет им снимать деньги с карты клиента якобы с его согласия. Например, они вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту, и сумма списывается уже с нее.
Однако все эти способы технически трудно реализовать, и банки продумали много механизмов защиты от них. Поэтому мошенникам проще использовать СМС-рассылки и фишинг, направленный на "вытягивание" из граждан данных их банковских карт. Здесь техническая защита не работает, поможет лишь собственная осторожность и финансовая грамотность, заключил Ферапонтов.
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Дмитрий ФерапонтовРоссияМошенничествоСинергияТехнологииОбщество
 
 
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