https://ria.ru/20210519/alikhanov-1732990793.html

Калининградский губернатор высказался за возрождение СССР

Калининградский губернатор высказался за возрождение СССР - РИА Новости, 19.05.2021

Калининградский губернатор высказался за возрождение СССР

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов хотел бы, чтобы "семья советских народов соединилась снова". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:45

2021-05-19T16:45

2021-05-19T19:25

россия

антон алиханов

советский

калининградская область

ссср

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КАЛИНИНГРАД, 19 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов хотел бы, чтобы "семья советских народов соединилась снова".Глава региона гордится тем, что родился в СССР. Кроме того, его семья пострадала от развала страны.Также Алиханов напомнил, что во время форума "Петербургский диалог" в Бонне пообщался с немцами. Они благодарили за то, что Советский Союз был первой и единственной на тот момент страной, поддержавшей воссоединение двух Германий."И потом, в ходе светского приема, они высказывали мне претензии по поводу Крыма, Донбасса и всего остального. Я ответил следующим образом: а чего вы, с одной стороны, спасибо говорите нам за то, что мы были за воссоединение немецкого народа, а нашим народам мешаете? Мы, по сути, один народ, который думает на русском языке", — добавил губернатор.Политик также отметил, что собирался восстановить Дом Советов, а потом перевести туда чиновников всех региональных ведомств. Кроме того, он даже присматривал себе кабинет, чтобы, по его словам, оттуда "идти на губернаторские выборы". Однако экспертиза показала, что восстановление аварийного здания обойдется в разы дороже и дольше, чем его снос и строительство нового.Ранее депутат от фракции КПРФ Виталий Садков сказал Алиханову, что решение о сносе самого знаменитого в Калининграде недостроя — Дома Советов — означает, что региональные власти продолжают идею десоветизации.Дом Советов, который губернатор назвал символом советской или российской власти, начали строить еще в 1970-е годы. Во второй половине 1980-х, когда здание было готово на 95%, работы остановили из-за финансовых проблем. Недострой пустовал почти 30 лет, в последние годы он принадлежал частной фирме, и только в 2019-м региональные власти смогли выкупить его.

https://ria.ru/20210220/pamyatnik-1598224638.html

https://ria.ru/20210415/pevtsov-1728374903.html

россия

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калининградская область

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон алиханов, советский , калининградская область, ссср