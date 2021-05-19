https://ria.ru/20210519/afganistan-1732890346.html

Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров

Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2021

Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров

Россия озабочена активизацией международного терроризма на севере Афганистана, будет в этой связи оказывать помощь Таджикистану, заявил в среду глава... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:05

2021-05-19T08:05

2021-05-19T08:55

мид таджикистана

сергей лавров

россия

афганистан

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости.Россия озабочена активизацией международного терроризма на севере Афганистана, будет в этой связи оказывать помощь Таджикистану, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы - и будем это реализовывать на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.По словам Мухриддина, стороны "обстоятельно обсудили вопросы безопасности Афганистана и проблемы, связанные с этим вопросом".Он добавил, что достигнута договорённость активизировать сотрудничество профильных министерств и ведомств и обмениваться оперативной информацией.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210519/lavrov-1732891646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/afganistan-1732351653.html

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мид таджикистана, сергей лавров, россия, афганистан, таджикистан, в мире