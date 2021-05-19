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https://ria.ru/20210519/afganistan-1732890346.html
Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров
Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2021
Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров
Россия озабочена активизацией международного терроризма на севере Афганистана, будет в этой связи оказывать помощь Таджикистану, заявил в среду глава... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:05
2021-05-19T08:55
мид таджикистана
сергей лавров
россия
афганистан
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости.Россия озабочена активизацией международного терроризма на севере Афганистана, будет в этой связи оказывать помощь Таджикистану, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы - и будем это реализовывать на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.По словам Мухриддина, стороны "обстоятельно обсудили вопросы безопасности Афганистана и проблемы, связанные с этим вопросом".Он добавил, что достигнута договорённость активизировать сотрудничество профильных министерств и ведомств и обмениваться оперативной информацией.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210519/lavrov-1732891646.html
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мид таджикистана, сергей лавров, россия, афганистан, таджикистан, в мире

Москва озабочена активизацией терроризма в Афганистане, заявил Лавров

08:05 19.05.2021 (обновлено: 08:55 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Pool
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости.Россия озабочена активизацией международного терроризма на севере Афганистана, будет в этой связи оказывать помощь Таджикистану, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы - и будем это реализовывать на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
08:31
Лавров рассказал о сотрудничестве с Душанбе в миграционной сфере
По словам Мухриддина, стороны "обстоятельно обсудили вопросы безопасности Афганистана и проблемы, связанные с этим вопросом".
Он добавил, что достигнута договорённость активизировать сотрудничество профильных министерств и ведомств и обмениваться оперативной информацией.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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