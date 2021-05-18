Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский
КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.
День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается 18 мая. В этот день на полуострове проходят памятные мероприятия.
"Семьдесят семь лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли 50% людей. Семь лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы запустили Крымскую платформу", - написал Зеленский в Twitter.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Двадцать первого апреля 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
13 марта, 08:00Священное право России на Крым