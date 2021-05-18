https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html

Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский

Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:19

2021-05-18T11:19

2021-05-18T11:19

россия

евросоюз

владимир зеленский

республика крым

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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается 18 мая. В этот день на полуострове проходят памятные мероприятия.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Двадцать первого апреля 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, евросоюз, владимир зеленский, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире, политика