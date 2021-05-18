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Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский
Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:19
2021-05-18T11:19
россия
евросоюз
владимир зеленский
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
политика
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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается 18 мая. В этот день на полуострове проходят памятные мероприятия.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Двадцать первого апреля 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html
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россия
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россия, евросоюз, владимир зеленский, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире, политика

Украина делает все, чтобы вернуть Крым, заявил Зеленский

11:19 18.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева.
День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается 18 мая. В этот день на полуострове проходят памятные мероприятия.

"Семьдесят семь лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли 50% людей. Семь лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы запустили Крымскую платформу", - написал Зеленский в Twitter.

Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:00
Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Двадцать первого апреля 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
 
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