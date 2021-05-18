https://ria.ru/20210518/zaderzhanie-1732869310.html

Белорусский интернет-портал tut.by заявил о задержании 13 сотрудников

Белорусский интернет-портал tut.by заявил о задержании 13 сотрудников - РИА Новости, 18.05.2021

Белорусский интернет-портал tut.by заявил о задержании 13 сотрудников

Белорусский новостной интернет-портал tut.by сообщил, что задержаны минимум 13 его сотрудников, а в центральном офисе в Минске продолжается обыск. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:59

2021-05-18T20:59

2021-05-18T20:59

генеральная прокуратура рф

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Белорусский новостной интернет-портал tut.by сообщил, что задержаны минимум 13 его сотрудников, а в центральном офисе в Минске продолжается обыск.Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Министерство информации заявило, что доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ."В центральном офисе tut.by по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь… По последней информации, задержаны: генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналист Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, начальник отдела продаж Марина Кушнеревич, менеджер Андрей Авдеев, заместитель главного редактора Ольга Лойко", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Кроме того, как отмечается, у главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии. По данным портала, оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.Позже tut.by уточнил, что некоторые из его сотрудников задержаны на 72 часа – в частности, Лойко и Толкачева, их доставили в изолятор временного содержания в Минске, однако их процессуальный статус редакции неизвестен. Золотова находится в статусе подозреваемой, ее также доставят в ИВС.В заявлении tut.by говорится, что редакция считает нынешнюю ситуацию попыткой оказать давление в целом на ресурс и редакционную политику.Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.

https://ria.ru/20210517/lukashenko-1732629488.html

https://ria.ru/20210514/lukashenko-1732335510.html

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире