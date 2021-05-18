https://ria.ru/20210518/yuristy-1732851237.html

Опрос показал, сколько юристов отметили у себя признаки выгорания

Опрос показал, сколько юристов отметили у себя признаки выгорания - РИА Новости, 18.05.2021

Опрос показал, сколько юристов отметили у себя признаки выгорания

Почти 90% юристов из 1300 опрошенных в ходе исследования Baker McKenzie и Право.Ру заявили, что когда-либо отмечали у себя признаки профессионального выгорания, РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:20

2021-05-18T18:20

2021-05-18T18:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Почти 90% юристов из 1300 опрошенных в ходе исследования Baker McKenzie и Право.Ру заявили, что когда-либо отмечали у себя признаки профессионального выгорания, сообщил в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) управляющий партнер Baker McKenzie в СНГ Сергей Войтишкин."Опрос совместно с Право.Ру показал, что 86% респондентов когда-либо отмечали у себя признаки профессионального выгорания", - рассказал он, отметив, что были опрошены около 1300 юристов. По его словам, на момент опроса это состояние преодолели 50% юристов, 36% рассказали, что ситуацию усугубила пандемия.Сертифицированный коуч руководителей и юристов Международной федерации коучинга Юрий Зачек заявил, что признаками профессионального выгорания можно считать эмоциональное истощение из-за накопленного стресса, пессимизм, тревогу, личностную отстраненность, обесценивание своих профессиональных достижений.Основными причинами выгорания он назвал затяжной стресс, высокую степень ответственности, огромный поток информации, долгие часы работы, необходимость быть на связи 24 на 7 и разочарование в профессии."В зоне риска – идеалисты, перфекционисты. Также влияет нехватка смысла деятельности, если профессия была выбрана только из-за денег, когда человек излишне зациклен на материальной стороне", – отметил он, подчеркнув, что следует учиться управлять стрессом и искать новые смыслы в своей деятельности.Петербургский международный юридический форум "Девять и три четверти: вакцинация правом" проходит с 18 по 22 мая в формате онлайн.

https://ria.ru/20210419/ustalost-1728860371.html

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россия, снг, общество