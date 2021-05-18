"Ясно даже слепому". Азаров описал план США втянуть Россию в войну
15:45 18.05.2021 (обновлено: 19:01 18.05.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что США планируют подтолкнуть Россию и Украину к открытому противостоянию.
"Все, что происходит сейчас, <…> укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России", — сказал он.
Экс-премьер отметил, что пока что на Украине происходит этап "подготовки населения", включающий "пропаганду против России и откровенную ложь по поводу ситуации на юго-востоке".
То, что такая стратегия у Киева есть, "ясно даже глухому и слепому", добавил Азаров. По его мнению, Украина способна на провокации, но воевать с Россией — это бессмысленное дело.
Кроме того, политик назвал арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука частью плана, которого придерживается Киев.
Ранее схожую мысль высказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По его мнению, если американо-британская стратегия по развязыванию конфликта между Россией и Украиной осуществится, то в него будет втянута вся Европа.
Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, его обвиняют в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. Политик отверг все подозрения и связал их с политическим преследованием.