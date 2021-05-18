https://ria.ru/20210518/voyna-1732815273.html

"Ясно даже слепому". Азаров описал план США втянуть Россию в войну

"Ясно даже слепому". Азаров описал план США втянуть Россию в войну - РИА Новости, 18.05.2021

"Ясно даже слепому". Азаров описал план США втянуть Россию в войну

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что США планируют подтолкнуть Россию и Украину к открытому... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:45

2021-05-18T15:45

2021-05-18T19:01

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

ренат кузьмин

виктор медведчук

николай азаров (политик)

европа

сша

украина

в мире

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"Ясно даже слепому". Азаров описал план США втянуть Россию в войну

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что США планируют подтолкнуть Россию и Украину к открытому противостоянию.Экс-премьер отметил, что пока что на Украине происходит этап "подготовки населения", включающий "пропаганду против России и откровенную ложь по поводу ситуации на юго-востоке". То, что такая стратегия у Киева есть, "ясно даже глухому и слепому", добавил Азаров. По его мнению, Украина способна на провокации, но воевать с Россией — это бессмысленное дело.Кроме того, политик назвал арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука частью плана, которого придерживается Киев.Ранее схожую мысль высказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По его мнению, если американо-британская стратегия по развязыванию конфликта между Россией и Украиной осуществится, то в него будет втянута вся Европа.Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, его обвиняют в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. Политик отверг все подозрения и связал их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210518/spetsnaz-1732816560.html

россия

европа

сша

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, виктор медведчук, николай азаров (политик), европа, сша, украина, в мире