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В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП
В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП - РИА Новости, 18.05.2021
В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП
Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:11
2021-05-18T17:11
2021-05-18T17:11
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).По данным округа, "17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт"."Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в ЗВО.Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20210319/krazha-1602074170.html
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московская область (подмосковье), происшествия