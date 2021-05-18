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В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП
В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП - РИА Новости, 18.05.2021
В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП
Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:11
2021-05-18T17:11
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).По данным округа, "17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт"."Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в ЗВО.Обстоятельства ЧП выясняются.
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП

17:11 18.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
По данным округа, "17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт".
"Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в ЗВО.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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