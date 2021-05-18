https://ria.ru/20210518/voennosluzhaschiy-1732840358.html

В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП

В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП - РИА Новости, 18.05.2021

В Подмосковье военнослужащего задавили грузовиком на КПП

Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:11

2021-05-18T17:11

2021-05-18T17:11

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Водитель "Урала" наехал на военнослужащего в воинской части в Подмосковье - от полученных травм тот скончался, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).По данным округа, "17 мая в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт"."Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в ЗВО.Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20210319/krazha-1602074170.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия