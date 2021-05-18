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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210518/vodoprovod-1732786701.html
В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов
В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов
В 2023 году в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех водопроводов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем послании парламенту региона. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:48
2021-05-18T12:48
карачаево-черкесская республика
жкх
рашид темрезов
ногайский район
общество
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ЧЕРКЕССК, 18 мая — РИА Новости. В 2023 году в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех водопроводов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем послании парламенту региона.По словам главы республики, реализация этих трех масштабных проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением 60 тысяч жителей республики в пяти муниципальных районах – Адыге-Хабльском, Абазинском, Адыге-Хабльском, Зеленчукском и Ногайском районах. Темрезов напомнил, что в прошлом году в республике приступили к строительству двух веток водопроводов, ввод в эксплуатацию которых обеспечат качественной питьевой водой более 38 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20210408/modernizatsiya-1727401081.html
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жкх, рашид темрезов, ногайский район, общество

В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов

12:48 18.05.2021
 
© Depositphotos / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / boyan1971
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ЧЕРКЕССК, 18 мая — РИА Новости. В 2023 году в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех водопроводов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем послании парламенту региона.
По словам главы республики, реализация этих трех масштабных проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением 60 тысяч жителей республики в пяти муниципальных районах – Адыге-Хабльском, Абазинском, Адыге-Хабльском, Зеленчукском и Ногайском районах.
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Темрезов напомнил, что в прошлом году в республике приступили к строительству двух веток водопроводов, ввод в эксплуатацию которых обеспечат качественной питьевой водой более 38 тысяч жителей региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖКХРашид ТемрезовНогайский районОбщество
 
 
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