https://ria.ru/20210518/vodoprovod-1732786701.html

В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов

В КЧР в 2023 году начнется строительство трех веток водопроводов

В 2023 году в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех водопроводов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем послании парламенту региона. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:48

2021-05-18T12:48

2021-05-18T12:48

карачаево-черкесская республика

жкх

рашид темрезов

ногайский район

общество

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ЧЕРКЕССК, 18 мая — РИА Новости. В 2023 году в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех водопроводов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем послании парламенту региона.По словам главы республики, реализация этих трех масштабных проектов позволит обеспечить качественным водоснабжением 60 тысяч жителей республики в пяти муниципальных районах – Адыге-Хабльском, Абазинском, Адыге-Хабльском, Зеленчукском и Ногайском районах. Темрезов напомнил, что в прошлом году в республике приступили к строительству двух веток водопроводов, ввод в эксплуатацию которых обеспечат качественной питьевой водой более 38 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20210408/modernizatsiya-1727401081.html

ногайский район

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жкх, рашид темрезов, ногайский район, общество