Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/voditel-1732867580.html
В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей
В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей - РИА Новости, 18.05.2021
В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей
Правоохранители задержали водителя в Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля сбил двух детей и скрылся, пострадавшие... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:44
2021-05-18T20:44
россия
республика башкортостан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
УФА, 18 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали водителя в Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля сбил двух детей и скрылся, пострадавшие госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, поздно вечером 15 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём "ВАЗ-21099" на автодороге "Новомуслюмово – Карлыханово" Белокатайского района сбил идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет.В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершении"."Следователи допрашивают очевидцев и других свидетелей, планируют провести автотехническую и судебно-медицинские экспертизы, изучают личность подозреваемого. По решению суда на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает башкирский следком.
https://ria.ru/20210517/podzhog-1732629261.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей

20:44 18.05.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
УФА, 18 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали водителя в Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля сбил двух детей и скрылся, пострадавшие госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, поздно вечером 15 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём "ВАЗ-21099" на автодороге "Новомуслюмово – Карлыханово" Белокатайского района сбил идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет.

"В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. После совершенного ДТП подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан гражданами в селе Ямаши и передан сотрудникам полиции", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершении".
Мужчина с канистрой бензина - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 13:49
"Плевать, что попаду в тюрьму". Житель Серова в прямом эфире поджег дом
"Следователи допрашивают очевидцев и других свидетелей, планируют провести автотехническую и судебно-медицинские экспертизы, изучают личность подозреваемого. По решению суда на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает башкирский следком.
 
РоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российским летчикам расширят комплект выживания​, сообщили источники
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Лента новостейМолния