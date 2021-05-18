https://ria.ru/20210518/voditel-1732867580.html

В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей

В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей - РИА Новости, 18.05.2021

В Башкирии пьяный водитель сбил двух детей

Правоохранители задержали водителя в Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля сбил двух детей и скрылся, пострадавшие... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:44

2021-05-18T20:44

2021-05-18T20:44

россия

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 18 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали водителя в Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля сбил двух детей и скрылся, пострадавшие госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, поздно вечером 15 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём "ВАЗ-21099" на автодороге "Новомуслюмово – Карлыханово" Белокатайского района сбил идущих по краю проезжей части двоих подростков 13 и 14 лет.В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершении"."Следователи допрашивают очевидцев и других свидетелей, планируют провести автотехническую и судебно-медицинские экспертизы, изучают личность подозреваемого. По решению суда на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает башкирский следком.

https://ria.ru/20210517/podzhog-1732629261.html

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россия, республика башкортостан, происшествия