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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732764556.html
В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 18.05.2021
В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:14
2021-05-18T15:48
вакцина "ковивак"
михаил мишустин
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин.Однако подробностей он не раскрыл.Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.Путин также отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что более 24 миллионов россиян уже прошли различные этапы вакцинации. Он также отметил необходимость сформировать коллективный иммунитет к концу года.
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Путин: скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина
Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса. "Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. ...&gt; Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами.
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вакцина "ковивак", михаил мишустин, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество, коронавирус в россии, россия

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

11:14 18.05.2021 (обновлено: 15:48 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин.
Однако подробностей он не раскрыл.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции", — напомнил глава страны.

Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.
Путин также отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что более 24 миллионов россиян уже прошли различные этапы вакцинации. Он также отметил необходимость сформировать коллективный иммунитет к концу года.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Михаил МишустинВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбществоКоронавирус в РоссииРоссия
 
 
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