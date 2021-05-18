https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732764556.html

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 18.05.2021

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:14

2021-05-18T11:14

2021-05-18T15:48

вакцина "ковивак"

михаил мишустин

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Скоро в российском гражданском обороте появится четвертый препарат против COVID-19, заявил президент Владимир Путин.Однако подробностей он не раскрыл.Он подчеркнул, что иммунизация населения набирает темп.Путин также отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что более 24 миллионов россиян уже прошли различные этапы вакцинации. Он также отметил необходимость сформировать коллективный иммунитет к концу года.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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Путин: скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса. "Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. ...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами. 2021-05-18T11:14 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", михаил мишустин, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество, коронавирус в россии, россия